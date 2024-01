Xavi Hernández envía duro mensaje a la prensa y pide respeto para el Barcelona (+Declaraciones)

El Barcelona consiguió vencer 2 goles a 1 a la Unión Deportivo Las Palmas por la décimo novena jornada de la Liga EA Sports 2023-2024, en un encuentro que se le complicó en el arranque del compromiso, encajando un gol en el minuto 12 y viéndose obligado a remontar el resultado para no ampliar más la distancia que tiene con los líderes de la competición, Real Madrid y Girona.

Ante esto, Xavi Hernández compadeció en la rueda de prensa post-partido y mencionó estar muy satisfecho con la actitud que mostraron sus jugadores para darle vuelta al marcador, "Estoy muy satisfecho en cuanto a juego. La actitud ha sido buena. Nos ha faltado juego en la primera parte. Quizás ese último pase. Han sido muy valientes y han puesto la línea defensiva muy alta. Me voy contento".

Por otro lado, al entrenador español no le gustó nada una de las preguntas que realizaron en la sala sobre que podrían quedar fuera de puestos de UEFA Champions League, asegurando que siempre ponen al club azulgrana en la peor situación, "Si nos ponemos a diez, está más difícil, claro. Siempre suponéis de forma negativa. Me hace gracia. A otros entrenadores no se las hacéis...¿Para qué hablar de lo que no ha pasado?".

Volviendo a las acciones del juego, el estratega de 43 años dio su perspectiva de lo que vio durante el primer y segundo tiempo del partido, "Si jugabas entre líneas era para atacar espacios. Hemos hecho ejercicios para eso durante la semana. Mucho pase horizontal y así cuesta atacar espacios. Hoy la charla ha sido muy corta. Era un tema de timing, de diagonales. El partido requería eso. En la segunda parte hemos estado bien. En la primera nos ha costado. Veíamos claro el pase a la espalda y nos precipitábamos. Creo que la victoria es merecida. No esperábamos tener tanto dominio".

Asimismo, el director técnico culé aseguró tener muchos argumentos para lograr ganar la competición liguera y aprovechó para pedir más respeto por el conjunto catalán, "Claro que sí. ¿Viste ayer los partidos de Liga? Ganamos en el último momento con un penalti. Tenemos argumentos. El primero es que somos los vigentes campeones. Respeto para el vigente campeón".

Por último, Xavi habló sobre el penalti pitado a favor del Barça en los últimos instantes del encuentro, "Hay tensión siempre. Hay nervios, todos quieren ganar. Si me hablas del penalti, a mí me parece claro. Entiendo a Kirian (Rodríguez), pero es empujón y es penalti. Yo también me indigné en Vallecas".