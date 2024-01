¡Se anotaron 5 goles! El Barcelona venció al Barbastro en un partido llenó de polémicas (+Detalles)

Este domingo 7 de enero se terminaron de definir los dieciseisavos de final de la Copa del Rey 2024 y el Barcelona selló su pase para la siguiente ronda del torneo español tras derrotar a la Unión Deportiva Barbastro en un compromiso que produjo cinco goles.

El cuerpo técnico comandado por Xavi Hernández, sacaron un once bastante competitivo en el que estaban presentes la mayoría de los titulares, a excepción de Robert Lewandowski e İlkay Gündoğan, quienes ingresaron en el segundo tiempo del encuentro para intentar sentenciar el juego.

Ahora bien, en cuanto a las acciones más destacadas del partido, hay que decir, que el árbitro Juan Luis Pulido Santana fue bastante protagonista, anulando el gol de Joao Félix por un supuesto fuera de juego que no era y permitiendo que el Barbastro anotara el primer tanto, luego una mano clara de Jaime que el colegiado no concedió. Sin embargo, estas acciones no quitan el gran partido que ambos equipos mostraron.

La primera anotación del encuentro fue para el combinado azulgrana, de la mano del joven mediocampista, Fermín López, quien solo tuvo que empujarla tras una buena acción de Raphinha, autor del segundo gol del Barca en el minuto 51; no obstante, el cómodo resultado hizo que los de Xavi bajarán el ritmo, algo que aprovecharon los locales, anotando el descuento tras un tiro de esquina.

A partir de ahí, la dinámica cambió drásticamente y las defensas de las dos escuadras empezaron a cometer muchos errores, concediendo los siguientes tantos por penales, infracciones que marcaron Lewandowski en el 88 y Marc Prat en el 93, dejando el marcador final en 3 goles a 2.

Por otro lado, con este resultado los blaugranas consiguen llegar a la Supercopa de España con dos victorias consecutivas pero dejando actuaciones irregulares, que deberán mejorar si quieren quedarse con el título celebrado en Arabia Saudita.