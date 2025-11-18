Mira cómo describe Joan Laporta el ambiente en el Bernabéu

Suscríbete a nuestros canales

Joan Laporta volvió a sacar el tema del Santiago Bernabéu en una entrevista en la que se mostró más distendido de lo habitual. El presidente del Barcelona aseguró que el ambiente en el palco del estadio madridista es “soportable” y hasta “divertido”, una mezcla de corrección, comentarios irónicos y rivalidad bien entendida. Según dijo, allí coinciden muchas caras conocidas y, pese a las puyitas, todo transcurre con naturalidad.

Un palco menos hostil de lo que parece

Laporta explicó que ha conocido a varios presidentes del Real Madrid y que el trato de Florentino Pérez siempre ha sido correcto. Para él, el Bernabéu no es ese escenario tenso que muchos imaginan, sino un espacio donde la rivalidad se vive sin dramatismos. Su descripción sorprendió, sobre todo por el clima político y deportivo que rodea a ambos clubes.

El dirigente también aprovechó la entrevista para recordar que la campaña electoral en el Barça todavía no ha empezado, pese a los movimientos recientes de la plataforma de Víctor Font. Evitó entrar en polémicas y prefirió centrarse en lo que viene: el inminente regreso al Spotify Camp Nou, un momento que calificó de “histórico”.

Además, Laporta se mostró optimista con la posibilidad de volver a jugar la Champions en casa y lamentó el distinto trato mediático que recibe Lamine en comparación con otros jugadores. Pero si algo quedó claro en su mensaje, es que el Bernabéu, al menos desde el palco, le resulta mucho menos hostil de lo que su leyenda sugiere.