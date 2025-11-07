Laporta celebra la reapertura del Spotify Camp Nou

Suscríbete a nuestros canales

La sonrisa regresó al rostro del presidente Joan Laporta. Tras casi 900 días de espera, el Spotify Camp Nou ha reabierto sus puertas. Laporta calificó esta reapertura como "absolutamente necesaria para el Barça deportiva, económica y financieramente".

El máximo dirigente culé no ocultó su felicidad y contento por ver materializado el proyecto del nuevo estadio, un sueño gestado durante casi 15 años. Para Laporta, el Spotity Camp Nou es la pieza fundamental para asegurar el futuro del club en la élite mundial.

Triple Impacto

El presidente enfatizó que la inauguración del nuevo feudo triplicará los ingresos que el club generaba por el estadio, un factor crucial en la delicada situación financiera.

Impulso económico y financiero: Laporta destacó que el "escudo del FC Barcelona" fue clave para seducir y conseguir la financiación del proyecto, con mención especial a Goldman Sachs . Se espera que el estadio, incluso con una capacidad inicial de 45.000 espectadores (licencia 1B), ayude al club a "cubrir el presupuesto e incluso a superarlo" . La finalización total sin cubierta, prevista para finales de 2026 , garantiza la confianza de inversores y patrocinadores, siendo fundamental para la viabilidad económica y la posible recuperación de la Regla 1/1 de LaLiga.

Factor deportivo: El retorno al hogar: Aunque Montjuïc ofreció mejores resultados de lo esperado, Laporta subrayó que el Camp Nou es "el campo genuino" del fútbol barcelonista. El presidente augura que el regreso a casa "ayudará mucho a los jugadores en la consecución de los objetivos" , citando la impresión que se llevaron los futbolistas al pisar el césped. El objetivo es claro: el nuevo estadio es "absolutamente necesario para competir al máximo nivel".



Detalles de la reapertura y el próximo partido oficial

Laporta confirmó que, a pesar de que ya se podría jugar con una capacidad de 27.000 espectadores (licencia de primera ocupación), la directiva esperará por la segunda licencia (45.000 espectadores). "Si nos la dan antes del parón internacional, la semana que viene, ya podremos jugar un partido" – Joan Laporta.

Sin descartar que el esperado regreso oficial pueda ser el Barça-Athletic del 22 de noviembre, el presidente se mostró orgulloso del "legado que dejaremos a las generaciones futuras de barcelonistas, el mejor estadio del mundo".