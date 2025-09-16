Fútbol español

El Oviedo celebra el cumpleaños de Salomón Rondón: ¿Podrá festejarlo con su primer gol en el regreso a España?

La reciente llegada de Salomón Rondón al Real Oviedo demuestra que, a pesar de su edad, sigue una pieza valiosa en un club de primera categoría

Por Oriana Garcia
Martes, 16 de septiembre de 2025 a las 10:24 am
Foto cortesía
Suscríbete a nuestros canales

El Real Oviedo celebra un año más del venezolano Salomón Rondón. El histórico goleador de la Vinotinto, celebra, este 16 de septiembre, un nuevo año de vida, marcando su cumpleaños número 36. Esta celebración llega mientras el delantero sigue demostrando su talento en la primera división del fútbol español.

NOTAS RELACIONADAS

Actualmente, Rondón continúa deleitando a los aficionados con su destreza en la cancha, vistiendo la camiseta del Real Oviedo en LaLiga. Su reciente llegada al equipo asturiano demuestra que, a pesar de su edad, sigue una pieza valiosa en un club de primera categoría.

Trayectoria de Salomón Rondón

Salomón Rondón, máximo artillero en la historia de la selección venezolana, ha dejado una huella imborrable en el fútbol, con una trayectoria que abarca ligas de primer nivel en Rusia, Inglaterra, Argentina, México y España. 

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Estados Unidos PSG Yordan Álvarez Hipismo
Martes 16 de Septiembre de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Fútbol español