Vitor Roque se sincera antes de llegar al Barcelona (+Video)

Vitor Roque, el nuevo fichaje del FC Barcelona, se despidió del Athletico Paranaense entre lágrimas en la victoria de su equipo ante el Santos (3-0). El delantero brasileño, que llegó al club brasileño en 2022, fue el gran protagonista del encuentro ya desde la previa, con una camiseta especial con su nombre y dorsal en el centro.

En el minuto 84, Roque fue sustituido por William Bigode y recibió una ovación cerrada de la grada. El jugador, visiblemente emocionado, se despidió de sus compañeros y de su entrenador, Wesley Carvalho.

Nada más acabar el partido, Roque habló con los medios de comunicación para agradecer al Athletico Paranaense su apoyo. "Estoy muy feliz y es un sueño para mí ir a Europa. Desde que llegué me acogieron muy bien y siempre me apoyaron. Intentaré trabajar de la mejor forma con humildad para llegar preparado a Barcelona. Trabajé mucho y estoy muy feliz por todo lo que me está pasando en la vida".

Roque se marcha del Athletico Paranaense con 12 goles en 25 partidos, una cifra que podría haber sido mayor de no haberse lesionado durante dos meses. Sus goles fueron fundamentales para que el equipo brasileño alcanzara la Copa Sudamericana 2024.

La despedida de Vitor Roque del Athletico Paranaense fue un momento emotivo para el jugador, el club y la afición. El delantero brasileño se va al FC Barcelona con un gran futuro por delante y con el agradecimiento de todos los que le han conocido.

'Tigrinho' tiene un último compromiso antes de desembarcar en Barcelona, el miércoles en Cuiabá, donde estará disputando la última jornada del Brasileirao 2023.