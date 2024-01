¡Sin sorpresas! El FC Barcelona busca el pase a la final de la Supercopa de España ante el Osasuna (+Alineaciones)

Este jueves 11 de enero, el Fútbol Club Barcelona medirá fuerzas ante el Osasuna por la segunda semifinal de la actual edición de la Supercopa de España. El combinado blaugrana afrontará el primer trofeo de la temporada con el objetivo de levantar el trofeo por segundo año consecutivo, luego de vencer al Real Madrid por un marcador de 3-1 en pasada edición de la Supercopa española.

Los dirigidos por Xavi Hernández llegan en un momento agridulce, puesto que avanzaron a los octavos de final de la Copa del Rey tras eliminar al Barbastro, equipo de la tercera división del fútbol español, con un marcador de 3-2. Asimismo, el combinado blaugrana viene de entablar una seguidilla de tres victorias consecutivas en todas las competiciones.

La última derrota del Barcelona fue el pasado 13 de diciembre por la última jornada de la fase de grupos de la UEFA Champions League, fecha en el que el conjunto de la ciudad de Barcelona visitó el Bosuilstadion pare enfrentar al Amberes, combinado belga que venció por 3-2 al Barcelona.

A su vez, los dirigidos por Jagoba Arrasate Elustondo, mantienen un presente similar al de su rival para el encuentro de semifinales de la Supercopa de España. El combinado navarro viene de superar 1-0 al Castellón por la ronda de los octavos de final de la Copa del Rey; sin embargo, solo han conseguido la victoria en dos ocasiones en sus últimos cinco encuentros en todas las competiciones.

Once titulares

La noticia más importante es el regreso de Lamine Yamal, quien no estuvo disponible en el reciente juego de Copa de Rey por sanción. Asimismo, Xavi Hernández no podrá contar con Joao Cancelo. El portugués sigue tocado físicamente y podría estar recién en una hipotética final. Alejandro Balde, en cambio, sí regresa al once inicial.

Los azulgranas han dejado en Barcelona a los lesionados Marc-André Ter Stegen, Marcos Alonso y Gavi.

XI del Barcelona

XI del Osasuna