¿Si fue gol? Revelan los audios del VAR en la jugada de Lamine Yamal ante Real Madrid (+Video)

La polémica por el gol fantasma de Lamine Yamal en el Clásico del pasado 21 de abril sigue dando mucho que hablar. Tras la petición del presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, de repetir el partido, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha hecho públicos los audios del diálogo entre el árbitro de campo y el VAR durante el encuentro.

En las grabaciones, se escucha claramente la incertidumbre del árbitro de campo, César Soto Grado, y del equipo VAR ante la jugada del gol anulado a Yamal. El linier indica que para él "no entra del todo", mientras que desde el VAR piden "esperar un poco" para revisar la jugada.

Ilkay Gündogan, ex jugador del Manchester City, ahora representando al FC Barcelona en el partido, se acercó al árbitro para pedir explicaciones. Soto Grado le responde: "No tenemos tecnología GOAL. Vamos a esperar la revisión del VAR. Lo mejor es esperar, no tenemos prisa, es una decisión muy importante"

El VAR no encuentra evidencia

A pesar de la revisión de los cinco ángulos disponibles, el VAR no encontró "ninguna evidencia" de que el balón haya entrado en la portería, expresando que ni tienen una toma que les permita revisar todos los ángulos de la jugada. "Esta tampoco", "nada", repiten desde la sala VOR, descartando todas las imágenes sin un análisis profundo y decidiendo que la jugada se reinicie con un tiro de esquina en favor del cuadro azulgrana.

La publicación de los audios ha generado diversas reacciones. Algunos la ven como una prueba más de la ineficacia del VAR en el futbol español, mientras que otros defienden la actuación de los árbitros. La polémica sigue viva, y se debate sobre la necesidad de mejorar la tecnología o la conveniencia de aplicar la regla del "gol dudoso" a favor del equipo atacante; el cuadro culé, por su parte, alega de robo y de nefasto la actuación del juez principal en un partido de tanta importancia como lo es el clásico español ante Real Madrid.