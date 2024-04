Este expresidente español salió en defensa de Xavi Hernández

En unas horas controvertidas sobre la figura de Xavi Hernández en el Barcelona, hay algunos que salen a su defensa. Y lo hacen desde el ámbito menos esperado para un entrenador del fútbol: la política. Y se trata de las opiniones que envió sobre él, un expresidente del gobierno español.

José Luis Rodríguez Zapatero fue el encargado en deshacerse en elogios sobre el técnico. Y se lo permitió mientras presentaba su nuevo libro en Barcelona: "Crónica de la España que dialoga".

En el evento, pese a no estar en dinámica del balompié, el exmandatario fue consultado sobre sus grandes distracciones: el Barça. "A mí me cae muy bien Xavi Hernández. Cuando era presidente tuve la oportunidad de hablar con él en varias ocasiones y me parece una persona inteligente", dijo de entrada.

El expresidente pidió paciencia con el Barcelona de Xavi

El político habló de su relación con el equipo culé, al que tuvo la oportunidad de vivirlo en una de sus mejores etapas. "Como Presidente del Gobierno tuve la fortuna que vi ganar al Barça. En las finales de la Champions de París 2006 y Roma 2009. Puedo decir que le di suerte al Barça", expresó.

Asimismo, encomendó un consejo a todos los que conforman a la opinión pública azulgrana. Y lo guió, realmente, sobre el debate sobre la contuidad de Xavi. El que claramente se balanza sobre continuar con el catalán.

"Vendrán buenos tiempos, pero hay que tener paciencia y saber esperar. Además, tenemos un rival como el Real Madrid que es muy duro de ganar", apuntó en esa dirección.

De esta manera, la diatriba sobre el estratega queda muy divididas. Algunos se posicionan fuertemente sobre su continuidad. Mientras otros quieren un cambio de aires en el banquillo del FC Barcelona.