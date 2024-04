¡Decisión definitiva! Xavi Hernández aclara su futuro (+Detalles)

El Fútbol Club Barcelona está a unos partidos de quedarse sin chances de levantar algún título al final de temporada, luego de quedar eliminado de los cuartos de final de la UEFA Champions League, de la Copa del Rey y a once puntos del líder de la Liga EA Sports (Real Madrid).

Este bajo rendimiento y las múltiples críticas provocó que el entrenador español, Xavi Hernández, tomará la drástica decisión de salir del club en el próximo mes de junio. Algo que no gustó nada ni a la directiva ni a los aficionados, quienes consideran a Xavi como una pieza clave para el futuro de la institución.

Por ello, desde ese momento el ex mediocampista de la Selección Española ha considerado la situación y tras perder el Clásico, todo parece indicar que su decisión alegrará bastante a los simpatizantes culés.

Tanto Joan Laporta (presidente del Barcelona) como Deco (director Deportivo), desde aquella rueda de prensa en la que Xavi anunciaba su salida, han intentado todo para convencerlo de quedarse por muchos años más, prometiéndole algunos cambios importantes como fichajes y más confianza en sus decisiones.

¿Se quedará?

Unas condiciones que han logrado que Xavi medite permanecer en el banquillo, pero que sigue pensando constantemente, debido a todas las críticas y discusiones en las conferencias de prensa, antes de manifestar su deseo de irse.

Cabe destacar, que dichas promesas hacia el técnico de 44 años no son muy factibles, sobre todo por el tema de los refuerzos, puesto que, el Fair Play y la situación económica del combinado blaugrana, no es la mejor para abordar grandes incorporaciones a no ser que haya ventas; sin embargo, no hay muchos indicios de que los jugadores quieran abandonar el Barcelona en un futuro cercano.