Real Madrid busca aferrarse al liderato en un derbi madrileño (Previa)

LaLiga EA Sports celebra este domingo el encuentro entre el Real Madrid y el Rayo Vallecano en el Estadio de Vallecas, siendo este un duelo entre dos equipos muy opuestos de la capital española.

El elenco merengue se encuentra primero con diez triunfos en once jornadas, haciendo valer su rol como el club más ganador de España. mientras que el combinado local se encuentra en mitad de tabla con la mitad de puntos.

El Real Madrid llega a este cruce después de caer en la pasada jornada de Liga de Campeones contra el Liverpool. El Rayo, por su parte, también disputó competencia europea y derrotó por tres a dos al Lech Poznán.

Entre las bajas de la escuadra blanca, se encuentran Antonio Rüdiger y Aurélien Tchouameni, quienes tienen una lesión en el muslo y no volverán hasta diciembre; Daniel Carvajal, quien tiene un infortunio en su rodilla; David Alaba, quien sufre en su gemelo; y Franco Mastantuono, quien se recupera de una pubalgia.

Alineaciones probables

Rayo Vallecano de Madrid: Augusto Batalla; Andrei Ratiu, Florian Lejeune, Nobel Mendy, Pep Chavarría; Pedro Díaz, Pathé Ciss; Jorge De Frutos, Isaac Palazón Camacho 'Isi', Álvaro García; Alemao. DT: ÍÑIGO PÉREZ (España)

Real Madrid CF: Thibaut Courtois; Trent Alexander-Arnold, Eder Militao, Dean Huijsen, Álvaro Carreras; Daniel Ceballos, Federico Valverde, Arda Güler; Jude Bellingham; Kylian Mbappé, Vinicius Jr. DT: XABI ALONSO (España).