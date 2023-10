El Real Madrid es acusado por el uso de palancas en diversas ocasiones (+Declaraciones)

James Roures, presidente de Mediapro, una de las compañías líderes en el sector audiovisual en Europa, ofreció una entrevista en Catalunya Radio sobre las declaraciones del ex presidente del Fútbol Club Barcelona, Sandro Rosell, sobre el “caso Negreira” y su posición como investigado.

No obstante, Roures señaló a Florentino Pérez y el Real Madrid cuando fue preguntado por su colaboración en las famosas palancas del Barcelona. “Evidentemente, al club en el que ahora está Laporta como antes estaban otros presidentes que han recibido nuestra colaboración, porque parte de nuestro trabajo es que en el fútbol haya la mayor estabilidad”, señaló.

“También hemos hecho palancas con Florentino Pérez de 6.000 millones de pesetas en el año 2000 (40 millones de euros en la actualidad), lo que pasa es que se le ha olvidado a la prensa de Madrid”, culminó el presidente de Mediapro.

Todas estas palabras también se unen a las últimas declaraciones de José Manuel Villarejo, excomisario del Cuerpo Nacional de Policía, quien ha acusado públicamente a Florentino Pérez y al Real Madrid de sobornar a los árbitros. De hecho, aclaró que lo hizo "mucho antes que el Barça", por lo que ambos clubes han tomado la decisión de emprender acciones legales en su contra si no se retracta en los próximos días.

Su opinión sobre Rosell

También habló sobre el "chantaje" de Rosell: "Es imposible, no se lo podía pedir. Le podía pedir un contrato de mantenimiento del Museu durante 50 años, por ejemplo, pero lo que no le podía pedir era un imposible como un contrato de derechos televisivos porque ya tenía esos derechos".

Esto debido a que el ex mandatario del club catalán declaró el pasado martes 3 de octubre en el mismo medio radial sobre las acusaciones de James Roures. "Quedé exculpado porque era falso. Me acusaba porque quería que le renovase los derechos de televisión del Barça", ha explicado Rosell. "Encontró una persona que trabajaba para mi empresa que había distribuido algún correo electrónico suyo. Fue su forma de perdirme que le renovara los derechos. No sé si como medida de chantaje o presión, pero le dije que no. Como no era verdad, podía hacer lo que quisiera", ha añadido.