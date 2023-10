Excomisario policial español: “Florentino sobornó a árbitros antes que el Barça” (+Declaraciones)

El ex comisario del cuerpo policial español, José Manuel Villarejo, asistió a la cadena de radio catalana “RAC1” el pasado lunes para comentar sobre el “caso Negreira” y el ex mandatario del Fútbol Club Barcelona, Sandro Rosell. Sin embargo, Villarejo profundizó este martes sobre los presidentes involucrados en controversias con árbitros, en el que salió a relucir Florentino Pérez, presidente del Real Madrid.

El ex comisario aseguró en RAC1 que "Florentino Pérez ya sobornó a árbitros antes de que lo hiciera el Barça". Pero añadió, que para que nada del tema saliera a la luz pública, que el mandamás del combinado de la capital española es “intocable” y sería un “suicidio” si alguien pretende meterse con él.

"El que se atreviera a denunciar a Florentino sería un suicida", ha asegurado, antes de remachar: "Es imposible judicializar nada que afecte a Florentino Pérez", comentó José Manuel Villarejo en las vísperas del encuentro entre Real Madrid y Napoli por la segunda jornada de la fase de grupos de la UEFA Champions League.

Respuesta del Real Madrid a las declaraciones

El club blanco no tardó en responder a las acusaciones del ex comisario de la Policía Nacional Española, puesto que este martes emitieron un comunicado oficial en sus redes sociales, en el que aseguran que Florentino Pérez tomará la correspondiente acción judicial contra Villarejo por sus falsas acusaciones.

"El presidente del Real Madrid C. F., Florentino Pérez, ha dispuesto la presentación inmediata de la correspondiente acción judicial contra el excomisario Villarejo por las falsas acusaciones realizadas en la emisora catalana RAC1", señalan en su comunicado oficial.

Respuesta del presidente de La Liga, Javier Tebas

"Villarejo ha dicho dos cosas, que Florentino había sobornado a árbitros y dice que es intocable también. De la primera, si tiene algo, que lo demuestre. Villarejo habla mucho, tiene pico y las tácticas de Villarejo que hemos conocido para denunciar cosas son increíbles, muy condenables. Por eso muchas veces hablo de 'periodistas estilo Villarejo', te inventas una noticia, la publicas y luego la llevas a un juzgado para intentar ver qué...", dijo el jefe de La Liga.

Y añadió: "Tendrá que sacar más. Pero la segunda parte, que dice que Florentino es intocable, que se lo había dicho Rubalcaba, esa creo que me la creo. Esa me la creo, porque no es que lo diga Villarejo, es una cosa vox populi en este país. Lo sabe todo el mundo, es un dato objetivo. Rubalcaba era muy amigo de Florentino y me cuadra todo. Porque como es intocable, que lo diga Rubalaba que era muy amigo de Florentino y que se lo diga a Villarejo, que era Policía y como Rubalcaba fue ministro del Interior, está dentro de lo que me podría cuadrar".