El Barcelona busca afianzar su liderato ante la Real Sociedad de Aramburu

El FC Barcelona visita este domingo a la Real Sociedad en uno de los escenarios más exigentes de LaLiga. Con el liderato en juego y la presión de un Real Madrid, los dirigidos por Hansi Flick buscan dar un golpe de autoridad en San Sebastián.

Por su parte, el conjunto "Txuri-urdin" llega con la urgencia de enderezar una temporada marcada por los altibajos, confiando en su fortín para frenar al equipo más en forma del campeonato.

El Barça de Flick

El conjunto azulgrana aterriza en tierras vascas como líder solitario con 49 puntos, manteniendo una ventaja mínima de un punto sobre el Madrid (que suma 48 tras su reciente triunfo).

Tras encadenar una racha de nueve victorias consecutivas, el Barça llega con la moral por las nubes después de conquistar la Supercopa de España, pero consciente de que el Reale Arena siempre es una "trampa" histórica.

La Real busca regularidad

Por el lado de la Real Sociedad necesita una victoria de prestigio para reengancharse a la pelea por los puestos europeos.

Los vascos han mostrado una cara muy irregular este curso (5 victorias, 6 empates y 8 derrotas), pero confían en que el factor campo y la intensidad defensiva les permitan repetir la hazaña del 2024, cuando lograron batir a los culés en casa.

Aramburu entra, Yangel fuera

Ahora bien, el partido tendrá un interés especial para la afición venezolana, aunque con noticias agridulces en las últimas horas.

Jon Aramburu se perfila como titular indiscutible. Se ha ganado la confianza del cuerpo técnico gracias a su garra y despliegue físico, y será el encargado de frenar las incursiones de Lamine Yamal o Ferran Torres por su banda.

Mientras que, la nota negativa la pone Yangel Herrera. A pesar de haber recibido el alta médica y entrenar con el grupo tras superar su lesión en el sóleo, se ha quedado fuera de la convocatoria por decisión técnica para evitar cualquier riesgo de recaída.