¿Courtois o Lunin? Carlo Ancelotti responde al debate en la portería merengue

La final de la Champions League en Wembley centró la atención en la rueda de prensa de Carlo Ancelotti previa al partido de Liga contra el Alavés, con especial énfasis en la portería. El técnico italiano no quiso revelar su decisión y aseguró que elegirá entre Thibaut Courtois y Andriy Lunin la misma semana de la final.

Debate en la portería merengue

"El portero para la final lo decidiré una semana antes", afirmó Ancelotti. "Lunin ha hecho una temporada fantástica y nos ha ayudado mucho, y Courtois es el mejor portero del mundo si está a su nivel. Viene de nueve meses sin jugar y está volviendo poco a poco. También queremos darle la oportunidad a Kepa Arrizabalaga de que juegue algún partido, pero no es sencillo".

El entrenador italiano aprovechará los partidos de Liga que restan para seguir dándole minutos al portero belga y también a Éder Militão. "Si la final fuese mañana, Militao no sería titular. Necesita ritmo y minutos y cada vez está mejor", añadió Ancelotti. "El objetivo es llegar con toda la plantilla a tope. Courtois y Militao han vuelto hace poco, necesitan minutos y aprovechamos estos partidos para dárselos. La semana antes de la final tomaremos las decisiones necesarias".

Tchouaméni en duda, Nacho con la decisión en sus manos

Ancelotti reveló que Aurelien Tchouaméni tiene pocas opciones de llegar a la final de Wembley. "Tiene pocas opciones de estar en la final, pero no está descartado. No tiene dolor y esta semana será importante", declaró Carletto. Sobre la renovación de Nacho Fernández, fue muy seco: "Tiene la decisión en sus manos y puede hacer lo que quiera".

Ancelotti en un tono distendido y bromista

El técnico blanco se mostró tranquilo y en un tono distendido durante la rueda de prensa. "Estoy tranquilo, en mi mejor momento. Ilusionado con lo que puede venir. La luna de miel sigue y mañana seguiremos celebrando la Liga. Las ruedas de prensa ahora son sin presión y vosotros estáis demasiado cariñosos, pero sé que antes o después el palo llega. Pero ahora que no hay palos disfruto", afirmó.

Ancelotti también reveló cuál fue para él el peor momento de la temporada. "La derrota contra el Atlético de Madrid nos ayudó a cambiar algunas parcelas defensivas que luego nos fueron muy bien", explicó el preparador, que aseguró que no forzará a Jude Bellingham para que logre el pichichi.

"Contra el Alavés jugarán los que descansaron en Granada", dijo Ancelotti sobre el próximo partido de Liga. "A Bellingham no le pedimos nada porque su temporada es fantástica. Siendo su primer año, nadie se lo esperaba. No pensamos en el pichichi, no es tan importante para nosotros. El objetivo de la temporada está logrado".