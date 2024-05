¿No lo quiere? Leyenda del Real Madrid critica fuertemente a Kylian Mbappé (+Video)

El sueño del presidente Florentino Pérez está apunto de hacerse realidad; luego de que el extremo francés, Kylian Mbappé, confirmara su salida del París Saint-Germain como agente libre al finalizar la presente temporada.

Sin embargo, hay una gran división de opiniones en la hinchada merengue con este fichaje. Por un lado, muchos consideran a "Kiki" como uno de los mejores futbolistas del mundo y su llegada a la capital española aumentaría considerablemente el nivel de la plantilla; mientras que, otros aún no lo perdonan de lo sucedido en el año 2022, cuando rechazó la oferta del Madrid en el último día de mercado y quitando las posibilidades de que pudieran recurrir al "plan b".

Además, hay otro grupo de aficionados que apoyan la idea de incorporarlo, pero con el nivel que mostró en las etapas más importantes de la UEFA Champions League, quedaron muy decepcionados. Uno de ellos, es la leyenda de la Casa Blanca, José María Gutiérrez "Guti"; quien durante el programa de televisión, El Chiringuito de Jugones, dejó varias declaraciones sobre su pensamiento de Mbappé.

¡No es un líder!

Una de las más sorprendentes, vino en cuanto a la personalidad del atacante parisino dentro del terreno de juego, "No le veo el carácter o la ambición que tenían las estrellas con las que jugué. El partido contra el Dortmund me hace ver que es un magnifico jugador, pero no tiene ese carácter de líder dentro del campo".

No obstante, detalló que esto no es un problema, explicando que hay múltiples estrellas que no ocupan el rol de liderazgo, "No pasa nada, hay grandes jugadores que no tienen ese carácter de líder. El partido de Kylian Mbappé en las semifinales y en la ida de los cuartos fue una decepción, pero todos sabemos que es uno de los mejores jugadores del mundo".