Guti anunció quién sería el entrenador ideal para el Real Madrid la próxima temporada (+Declaraciones)

El histórico ex jugador del Real Madrid y de la selección española, Guti, fue invitado al programa de fútbol "El Chiringuito de Jugones" en el que fue preguntado sobre quién sería el entrenador ideal para el conjunto blanco, en el caso, de que Carlo Ancelotti no continúe en la entidad merengue la próxima temporada.

"A mí me gustaría ver a Zidane otra vez en el Real Madrid", afirmó el español de 47 años. Asimismo, respondió a una de las preguntas que Josep Pedrerol, le comentó durante el debate sobre si apoyaría la idea de que José Mourinho llegase al equipo el año que viene, "Mourinho no es el perfil de entrenador para el Madrid. Hubo etapas con Mourinho que me aburría viendo jugar al Real Madrid, es la realidad".

Por otro lado, Guti explicó la razón por la que contrataría a Zinedine Zidane para el cargo de director técnico, por tercera vez en la historia, "Hay entrenadores que pueden estar mucho tiempo y pasar muchas etapas en el Madrid, porque son los ideales".

Cabe destacar que, este tema viene tras los continuos rumores de que Ancelotti tendría un principio de acuerdo para dirigir a la selección brasileña en el verano de 2024, lo que provocaría su salida del banquillo español.