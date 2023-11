Rodrygo Goes sufre ataques racistas tras finalizar la doble fecha FIFA (+Declaraciones)

El tema del racismo en los últimos dos años, ha llegado a una escala bastante grave, en donde las principales organizaciones del fútbol (FIFA, UEFA y CONMEBOL) junto con los presidentes de las diferentes ligas, han intentado tomar cartas en el asunto para terminar definitivamente con este tema, sin embargo, no han conseguido hacer mucho.

En este caso, el futbolista Rodrygo Goes, expresó mediante sus redes sociales su malestar e impotencia por los insultos racistas que ha estado recibiendo en esta fecha FIFA, "Los racistas siempre están activos. Mis redes sociales fueron invadidas de insultos y todo tipo de tonterías”.

Asimismo, manifestó que no bajará los brazos y que seguirá luchando para acabar con esta problemática, que esta dañando el mundo del fútbol, "Si no hacemos lo que ellos quieren, si no nos comportamos como ellos creen que debemos, si usamos algo que les molesta, si no agachamos la cabeza cuando nos atacan, si ocupamos espacios que ellos piensan que es suyo, los racistas actúan con todo este comportamiento criminal. Es su mala suerte, ¡No pararemos!".

Cabe destacar, que el jugador del Real Madrid, ha sido uno de los principales defensores de su compatriota Vinícius Jr., quien también ha tenido que soportar fuertes ataques xenofóbicos durante los partidos, por lo que, espera que las máximas autoridades de este deporte, ejecuten las medidas necesarias para acabar con esta lamentable situación.