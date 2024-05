¿Lo perdonarán? Kylian Mbappé rechazó múltiples ofertas de estas ligas (+Detalles)

Luego del comunicado de Kylian Mbappé donde confirma su salida del París Saint-Germain tras siete años vistiendo los colores parisinos; muchos aficionados comenzaron a rumorear cuál sería el destino de "Kiki" para la próxima temporada.

Para nadie es un secreto, que la opción más probable donde podría ir el atacante francés, es el Real Madrid. Así lo han confirmado casi todos los medios de comunicación y propios compañeros del jugador como Antoine Griezmann o Aurélien Tchouaméni.

Incluso, el periodista italiano, Fabrizio Romano, aseguró que la "tortuga" recibió múltiples ofertas de varios clubes de la Premier League en las últimas temporadas, pero que, Mbappé decidió no seguir escuchando. Asimismo, también rechazó un contrato millonario de 200 millones de euros por cada campaña en Arabia Saudita.

Todo esto, porque quiere cumplir su sueño de jugar en el Estadio Santiago Bernabéu con la camiseta merengue y "no quiere volver a decepcionar al presidente Florentino Pérez después de los sucedido en junio de 2022".

¿Cómo lo recibirán en Madrid?

La opinión de la hinchada blanca sobre el extremo de 25 años está bastante dividida. Por un lado, algunos creen que su llegada aumentará el nivel de la plantilla y ayudará a que el equipo pueda seguir agrandando su leyenda; no obstante, otros aún no le perdonan le rechazó de 2022 y no quieren que arruine el gran ambiente del vestuario, donde todos se consideran como una "familia".

Ahora bien, es importante mencionar que Mbappé si llega a Madrid no será en sus condiciones; debido a que, se encontrará con una plantilla con estrellas como Vinícius Júnior, Rodrygo Goes, Fede Valverde o Toni Kroos, los cuales han ganado mucho en la "Casa Blanca" y son pilares en el vestuario.