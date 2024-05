Kylian Mbappé anuncia su salida del París Saint-Germain (+Video)

Tras seis años vistiendo la camiseta del París Saint-Germain, Kylian Mbappé acaba de confirmar su salida del equipo francés. El anuncio lo hizo mediante un video que publicó en sus redes sociales para despedirse de la hinchada.

En el comunicado, el capitán de la Selección Francesa se mostró muy sincero sobre su adiós y explicó cómo se siente ante esto, "Gracias a todos los miembros del club que nadie ve y que merecen el debido reconocimiento. Sé que dejo el club en excelentes manos. Es duro, y no pensé que sería tan difícil anunciar que dejaba mi país y la Ligue 1. Sé que no soy el jugador más demostrativo, pero doy las gracias a la afición por todo el cariño que me han brindado durante siete años".

Desde hace varios meses, jugadores, directivos, entrenadores y expertos daban por hecho que el atacante parisino no renovaría su contrato y se marcharía como agente libre en el próximo mes de junio. No obstante, ninguno de los protagonistas de la operación se pronunciaba sobre esto (ni para confirmar o desmentir); algo que cambió drásticamente, cuando el PSG fue eliminado de las semifinales de la UEFA Champions League contra el Borussia Dortmund.

Si había una situación que los responsables del club francés querían evitar era que se desviará la atención en los objetivos de la temporada. Pero con la consagración de la Ligue 1 a falta de tres jornadas y con la eliminación en Champions, ambas partes tomaron la decisión de romper el silencio.

¿Por qué no esperan hasta el partido de Copa?

Uno de los factores principales para confirmar la noticia es que "Kiki" quiere despedirse de su afición, disputando su último partido en el Parque de los Príncipes (el PSG no jugará más en su estadio en lo que resta de campaña). Dicho compromiso se celebrará el próximo domingo 12 de mayo ante el Toulouse por la jornada 32 del campeonato liguero.

Por lo que, se espera que Mbappé tenga un recibimiento histórico por parte de los aficionados, al tratarse del máximo goleador en su historia con 255 tantos en 306 partidos. Además, el propio futbolista buscará ofrecer un gran nivel de juego para decir adiós a su casa de la mejor manera posible.