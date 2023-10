¡Continúan las malas noticias en el Barcelona! Este jugador del primer equipo se lesiona y puede perderse el clásico (+Detalles)

El Fútbol Club Barcelona volvió a recibir malas noticias con respecto al estado de salud de uno de sus jugadores del primer equipo. El club azulgrana emitió un comunicado este lunes 9 de octubre en el que confirmaban la desafortunada lesión joven Lamine Yamal. El canterano del combinado azulgrana tuvo que salir al minuto 76 del segundo tiempo del pasado encuentro ante el Granada, por unas molestias leves en el aductor.

El artillero de 16 años se realizó las pertinentes pruebas médicas en la Ciutat Esportiva de Sant Joan Despí a tempranas horas de este lunes. Asimismo, los resultados indicaron que Yamal posee una lesión en el psoes ilíaco (músculo flexor y rotador externo de cadera) de la pierna izquierda.

El club catalán no indicó un tiempo de recuperación exacto en el comunicado, por lo que su presencia en el resto de partidos del mes de octubre es una incertidumbre. Sin embargo, a diferencia de otros jugadores convocador por Luis de la Fuente con la selección española, Lamine no viajó al complejo deportivo “las Rozas” en la mañana de este lunes, si no que lo hará en la tarde para ser evaluado también por los servicios médicos de la RFEF.

Comunicado del Barcelona

Las pruebas realizadas han mostrado que tiene una lesión en el psoas ilíaco de la pierna izquierda. Es baja y su evolución marcará su disponibilidad. El jugador se incorpora a la concentración de la selección española en la que también será evaluado por los servicios médicos de la RFEF.

Enfermería del combinado blaugrana

La lesión de Lamine Yamal es una más a la extensa lista de bajas del Fútbol Club Barcelona en el arranque de la temporada. Tras confirmarse la lesión de Jules Kounde en el partido contra el Granada, el FC Barcelona ha anunciado que Lamine Yamal también se suma a la infermería que ya cuenta también con los nombres de Pedri, De Jong, Raphinha y Lewandowski.

De este modo, el canterano del Barcelona se convirtió en el jugador más joven de la historia en anotar un gol en La Liga EA Sports a sus 16 años, dos meses y 25 días, tras anotar el primer tanto del Barcelona en el empate 2-2 ante el Granada del pasado domingo. A su vez, al minuto 76’ del segundo tiempo, el joven delantero tuvo que ser sustituido por unas molestias leves, por lo que Xavi prefirió no arriesgar más a su jugador.