¡A pescar en Alemania! Barcelona se plantea un fichaje en verano tras la lesión de Gavi

El Barcelona sigue trabajando de cara a la próxima temporada y una de las posiciones que considera vital reforzar es la de mediocentro. Tras la grave lesión de Gavi, el club azulgrana busca un jugador de características parecidas al andaluz.

Aunque tendría el margen salarial que le permite LaLiga por la lesión del internacional sevillano, el Barcelona no se plantea, en principio, acudir al mercado de invierno para fichar un centrocampista. En el club azulgrana consideran a Gavi “insustituible” y entienden que en esta próxima ventana de fichajes las opciones que se puedan presentar no son las óptimas.

De ahí que todos los esfuerzos se vayan a centrar en hacer un fichaje importante para la medular el próximo verano. Uno de los mercados que está sondeando el club azulgrana es la Bundesliga. La dirección deportiva azulgrana tiene programado reunirse con varios agentes en tierras germanas para analizar la situación de futbolistas que podrían entrar dentro del perfil que busca el Barcelona. La llegada de Oriol Romeu el pasado verano fue una solución low cost ante las estrecheces de las arcas culés.

Sin embargo, el principal objeto de deseo de Xavi Hernández es Joshua Kimmich. De hecho, el técnico culé no tuvo reparos en deshacerse en elogios públicamente hacia el centrocampista del Bayern Múnich. “Es un jugador súper top, que entiende el juego de una forma fantástica. Lo que está claro es que necesitamos un jugador de muchísimo nivel en esa posición, si no va a ser muy complicado que podamos competir el año próximo en todos los torneos”, aseguró con rotundidad el técnico de Terrassa el pasado 2 de junio.

El centrocampista alemán será de nuevo un objetivo azulgrana el próximo verano. De hecho, según ha podido saber el diario AS, será objetivo prioritario a la hora de configurar la lista de refuerzos. No obstante, para que el Barcelona y Kimmich crucen sus caminos el año que viene, será preciso que el jugador del Bayern muestre su disposición a vestir la camiseta azulgrana. Esa declaración de intenciones consiste en que no renueve con el Bayern, puesto que el contrato que amplió el 23 de agosto de 2021 expira el 30 de junio de 2025.

Según fuentes cercanas al Barcelona, Xavi Hernández ya habría tenido ocasión de conversar con Kimmich en varias oportunidades y de esas charlas se habría desprendido que el jugador alemán estaría encantado de recalar en el Barça en los próximos meses.

De todos modos, por si acaso no fructificara la estrategia para incorporar a Kimmich, el Barcelona ya tiene en su lista otros futbolistas de la Bundesliga como candidatos a ser jugadores culés el verano que viene. El otro nombre que suena en Catalunya es Florian Wirtz, del Bayer Leverkusen.

Otro de los grandes esfuerzos del Barcelona en la próxima ventana de fichajes será el de lograr la inscripción e incorporación de Vitor Roque, delantero brasileño de 19 años.