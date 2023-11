¿Problema de mentalidad? Conoce lo que piensa Xavi Hernández sobre el mal momento del Barcelona (+Declaraciones)

El Barcelona empató contra Rayo Vallecano en el regreso de las ligas tras el parón internacional, un resultado que no dejó satisfecho al entrenador español, Xavi Hernández, el cual en la rueda de prensa postpartido explicó el motivo por el que no consiguieron los tres puntos en el Estadio de Vallecas, "no haber salido en la primera parte, tal y como lo hemos hecho en la segunda mitad. No podemos regalar más goles, esto nos está penalizando mucho. En el fútbol moderno cambia mucho cuando puedes ir por delante del marcador. Cuando tenemos que remontar ya todo es muy difícil".

Asimismo, el técnico de 43 años, detalló que la falta de intensidad y compromiso puede deberse a muchos factores, no obstante, uno de ellos sería la clave de todo, "la temporada pasada ganamos La liga y la Supercopa e inconscientemente esto provoca relajación, pero no puede ser, hay que dar más si queremos ganar títulos". Además, insistió en la importancia de la autocrítica en este tipo de casos, "El problema es que ya vamos a contracorriente. Tenemos que ser autocríticos, hay que mejorar mucho más si queremos ganar títulos, tenemos que dar más".

Por otro lado, el ex futbolista del conjunto blaugrana, tiene claro cuál es el camino a seguir para salir de este mal estado de forma y poder competir al final de temporada, "La segunda parte es muy buena, es el camino. Si hubiéramos jugado desde el inicio como en los segundos 45 minutos la historia hubiera sido diferente, el camino es la segunda parte pero desde el inicio. Podemos darle la vuelta".