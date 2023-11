¿Se burló? Así fue la irónica respuesta de Xavi a una periodista que le preguntó sobre el sol (+Video)

El parón de selecciones terminó y la acción debe volver a un FC Barcelona, que tiene la misión de reconducir la situación de dudas que había en el club antes de las fechas FIFA. El principal encargado de esto es Xavi Hernández, quien en su rueda de prensa recibió una pregunta sobre el sol en el estadio del Rayo Vallecano a la que respondió con algo de sarcasmo.

El técnico se tomó con humor la pregunta de la periodista del medio 'Gol', Jennifer Mendez. "Mañana juegan en Vallecas y la previsión es que haga sol. Hoy ha dicho Francisco (DT del Rayo) que el sol viene bien porque en Madrid estaba haciendo frío y que el campo estará bien. ¿Crees que será un problema el clima y el campo?", dijo la comunicadora.

La sonrisa de Xavi acompañó en todo momento la intervención de Jennifer, a quien respondió inicialmente: "¡Qué gran pregunta! ¿Es tuya la pregunta?", para luego sentenciar con un: "Nada, sin excusas; a ganar al Rayo, a tratar de hacer un buen partido y nada más!.

Los antecedentes

"Estamos acostumbrados a jugar sin sol, de alguna manera, ¿no? Sin ánimo de que suene otra vez como excusa, no estamos acostumbrados, estamos más acostumbrados a jugar de noche. Es una evidencia", dijo Xavi luego de empatar a cero contra el Getafe en la pasada edición de La Liga.

Esto quedó sembrado en algunos estamentos de la afición futbolera, que se burló y denominó como excusa las palabras del entrenador catalán. Ante eso, Xavi siguió la defensa de su postura y declaró en la siguiente rueda de prensa: "A mí se me critica por todo, no me molesta nada, sé donde estoy. A partir de ahí, ¿qué quieres saber si me molesta el sol? Sí. No voy a cambiar de opinión por más memes que me hagan".

Así pues, este es el antecedente del DT más cercano con el tema, en medio de un momento en el que tiene mucho de qué preocuparse, por ejemplo, por la grave lesión que sufrió Gavi y la ausencia para este partido de su fijo en la portería, Marc André Ter Stegen.