UCL: Xavi Hernández calienta la "final" ante el Porto (+Video)

El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, ha hablado en la previa del partido de mañana ante el Oporto, correspondiente a la quinta jornada de la fase de grupos de la Champions League. El conjunto azulgrana necesita una victoria para asegurar su pase a los octavos de final.

Xavi ha reconocido que el equipo no está jugando bien, pero ha mostrado su confianza en que las cosas pueden cambiar. "No estamos saliendo las cosas como queremos, pero mañana puede ser un punto de inflexión", ha dicho.

El técnico catalán destacó la importancia del apoyo de la afición para el partido de mañana. "Para nosotros será fundamental tener el apoyo del público", señaló.

Sobre el partido, Hernández aseguró que tienen que entrar más metidos en los partidos. "Hemos regalado muchas cosas esta temporada. Llevamos menos puntos en Liga que el año pasado, pero en Champions estamos mejor. En Liga debemos regalar menos".

"Aquí siempre se habla de crisis si no ganas. Hay que ganar siempre. Es la exigencia. Siempre hay críticas, es normal, se aceptan para mejorar, ser más contundentes, tener más mentalidad positiva y ganadora. El Barça es exigencia máxima", reconoció Xavi al ser cuestionado sobre los resultados recientes.

Sobre el tema arbitral y como siente que este les ha perjudicado, Xavi se limito a expresar que "es una evidencia que con más puntos estaríamos más tranquilos. No tenemos suerte, ya lo dije en Vallecas. No es una excusa. No me protejo en las excusas. Tenemos que jugar mejor, pero que nos han perjudicado decisiones arbitrales, también".

La rueda de prensa finalizó con un mensaje directo de Xavi a sus jugadores y a la prensa que no cree que el Barcelona pueda levantarse de este mal momento, "Soy muy crítico con los jugadores, en los vídeos, charlas. Nos tenemos que exigir mucho. No estamos al nivel de hace un mes y medio o dos. Tenemos que apretar más, recuperar la intensidad, mentalidad ganadora. Lo hemos demostrado. Ahora hemos bajado un poco. Hay que ser más humildes, generosos, más compactos". concluyó

Barcelona enfrentará al Porto este martes a las 4:00 PM (Hora Venezuela) en el Estadio Olímpico de Montjuic. El arquero Marc André Ter Stegen será duda hasta ultimo minuto en el cuadro culé.