Embajador de Bancamiga, Jon Aramburu, al ganar la Copa del Rey: " Siempre trabajamos para dejar en alto a Venezuela"

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Jon Mikel Aramburu, embajador de Bancamiga y uno de los líderes de la Vinotinto, tuvo uno de los mejores días de su carrera el sábado: es campeón de la Copa del Rey con la Real Sociedad junto a su compañero en la selección nacional Yangel Herrera.

La Real Sociedad venció 4-3 en los penaltis al Atlético de Madrid en la final del torneo, después de un empate 2-2 en el tiempo reglamentario y en la prórroga. Aramburu jugó 113 de los 120 minutos del partido en el estadio de La Cartuja, en Sevilla, dejando el alma en el triunfo del club del que es aficionado su padre. Llenó de orgullo a su familia y, también, a Venezuela entera.

‘El Búfalo’, además, disputaba su centésimo partido con la camiseta txuri-urdin.

“Siempre trabajamos para dejar a Venezuela en alto. Amo a mi país”, declaró Aramburu a Meridiano TV después de celebrar el título envuelto en la bandera nacional.

“Mi papá nació en San Sebastián”, la ciudad de la Real Sociedad, y “esto es un sueño para mí”, continuó el lateral derecho venezolano, que llegó al conjunto vasco en 2024, después de dar el salto al profesionalismo con el Deportivo La Guaira en la LigaFUTVE y empezar su trayectoria en España con el Real Unión.

“Es un día que jamás olvidaré”, expresó con la voz llena de alegría.

Fue una final repleta de emociones desde el primer instante, que tuvo a la afición de ambos equipos con el corazón en un puño.

Apenas a los 15 segundos de juego, en el gol más rápido que se haya marcado en una final de la Copa del Rey, Ander Barrenetxea remató de cabeza un centro de Gonçalo Guedes para dar la delantera a la Real del entrenador estadounidense Pellegrino Matarazzo.

Ademola Lookman empató por el Atleti en el minuto 17, pero Mikel Oyarzabal convirtió un penalti antes del descanso, en el 45+1, para devolverle la ventaja al equipo de Aramburu y compañía.

En el 83, el argentino Julián Álvarez anotó para el equipo colchonero y mandó la definición al tiempo extra.

El arquero Unai Marrero fue héroe en la tanda de disparos desde el punto penal, al bloquear los disparos de Alexander Sorloth y Álvarez.

Un abrazo con color vinotinto

Aramburu lo dio todo. “Tenía calambres y aguanté lo más posible, pero ya no podía ni caminar”, contó sobre su momento de salir de la cancha. “Sufrimos, porque sabíamos que la final iba a ser sufrida, pero ¡somos los campeones!”, remató con una sonrisa.

Su compañero Yangel Herrera no tuvo minutos, mientras sigue luchando contra recurrentes lesiones, pero fue parte de la postal.

“Ganar la Copa del Rey representa muchísimo. Ha sido un año muy difícil para mí y ganar mi primer título en Europa ha sido increíble”, dijo Herrera a Meridiano TV. “Espero que no sea el último”.

El abrazo emocionado entre Aramburu y Herrera tras la conquista fue el abrazo de toda Venezuela. Hay talento en nuestro fútbol. Si tropiezas, simplemente hay que volver a levantarse.