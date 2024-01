Caso Dani Alves: Su esposa sería clave en el juicio que acusa al brasilero de presunta violación

Estamos en recta final para la resolución de un caso que tiene en prisión preventiva a una leyenda viviente del fútbol de Brasil, Dani Alves. El lateral fue acusado de protagonizar una presunta violación el 30 de diciembre de 2022 y, desde el pasado 20 de enero de 2023, fue detenido para iniciar la investigación en su contra. Lo nuevo es que la esposa del brasilero, Joana Sanz, estaría presente en el proceso, en calidad de declarante.

El diario Marca es uno de los medios en España que se hacieron eco de la noticia compartida por 'El Periódico', que confirma la presencia en el juicio de la pareja sentimental de Alves. El proceso judicial, que cerrará este episodio en la vida del futbolista, para bien o para mal, será los días 5, 6 y 7 de febrero del 2024.

La participación de Joana Sanz, según el citado medio, tendría su razón de ser en que la modelo describirá que Alves llegó la noche -de la presunta violación- muy tomado a su casa en Barcelona, relato apegado a la última versión de su esposo.

El juicio

Los detalles que marcarán el juicio del futbolista están en la versión de la presunta víctima, que Dani habría violado 30 de diciembre de 2022 en la discoteca Sutton de la ciudad de Barcelona, la misma donde se encuentra detenido en la prisión Brians 2, por los riesgos que existían de una posible fuga del país.

La supuesta afectada de agresión sexual detalló, en primera instancia, que el carioca la ultrajó en la zona de los baños del local comercial, además, de recibir algunos golpes del brasilero: "Accedí de manera voluntaria al baño y después de darnos unos besos le digo que me quiero marchar y me dice que no y echó el pestillo. Después, me comenzó a decir cosas desagradables, como 'eres mi putita' y me empezó a pegar. Me tiró el bolso al suelo y me pegó", declaró la presunta víctima.

En esa dirección, la defensa de la posible afectada, pide que al exjugador de equipos como el FC Barcelona, Juventus, PSG, entre otros, se le sentencie con 12 años tras las rejas, y una indemnización por la cantidad de 150.000 euros por secuelas "físicas y psicológicas", según detalla el mismo Marca.