Venezolana asegura que Anuel AA le montó un “muchacho” y se fue (+Video)

Ya se está haciendo muy común que aparezcan mujeres acusando al reggaetonero puertorriqueño Anuel AA, de haberlas embarazado y luego no querer reconocer al bebé. El caso se repite una vez más y con una venezolana, quien a través de las redes sociales publicó un video informando que el cantante la embarazó cuando vino a Venezuela, y luego discriminó al niño por su color de piel.

“Cuando él dio un concierto en Venezuela nosotros tuvimos una pequeña aventura, de esa pequeña aventura yo quedé embarazada y cuando di a luz yo lo busqué a él para que reconociera al niño, para que le diera para los pampers, tú sabes, para las toallas y todo eso y él cuando vio al niño se dio cuenta que era blanco y él por eso lo negó simplemente por su color”, dijo la joven, al mismo tiempo de explicar que, el boricua dijo que todos sus hijos eran morenos.

Con un discurso algo confuso, la chica dijo que el artista no quiso hacerse una prueba de ADN, por lo que ella ha tenido que “salir adelante sola” con el bebé, que se ve un poco más grande de lo que debería si nos ponemos a sacar cuentas. Entre tanto, afirmó haberle pedido ayuda económica al reggaetonero y también su presencia como padre pues su hijo está creciendo y necesita esa figura en su vida. “Los bebés necesitan que su padre esté presente, ni siquiera le da dinero”, acotó.

La criolla dijo que, ya se había resignado a criar al bebé sola y no mendigarle más amor al cantante, pero, una supuesta demanda le habría llegado amenazando con poder quedarse sin su hijo. “Ahora, él decidió buscarlo y me demandó porque yo ya no quiero que él vea a su hijo, ya yo me cansé de andar detrás de él, mendigándole que le dé amor al niño que le dé dinero, entonces ahora que él niño está grande y yo he luchado sola, él sí quiere buscar al bebé”.

“Y si él quiere seguir con esta demanda porque dice que me va a meter presa, que esto y que lo otro, pues yo le pido a ustedes que juntos hagamos justicia, estoy muy molesta (…) tengo miedo si me llega a pasar algo malo porque esos hombres con poderes son muy peligrosos y yo tengo miedo de que él me quite a mi hijo”, finalizó.

Sin embargo, todo este cuento genera muchas dudas pues el bebé que se ve en el video está muy grande ya, y las visitas de Anuel AA fueron precisamente este año, por lo que han pasado menos de nueve meses desde su última venida a cantar, en ese caso, la chica podría estar mintiendo y buscando levantar el polvo con una situación que no tiene ni pies ni cabeza.

Anuel ¡lo volvió a hacer!

Esta no es la primera vez que el boricua pasa por algo similar, en el año 2022, la modelo colombiana Melisa Vallecilla destapó la olla y anunció que había tenido una hija con el intérprete de “Medusa”, y que, para variar él no quería reconocerla incluso cuando su padre accedió a que le practicaran una prueba de ADN a la pequeña que nació en junio del año pasado.

Fueron largos meses que la colombiana residente en los Estados Unidos batalló para que su hija Gianella pudiera contar con la presencia de su padre, hasta que este año finalmente Anuel dio su brazo a torcer y admitió que sí era el padre de la pequeña. Desde entonces ha compartido junto a la bebé y su hijo mayor Pablo, recuperando el tiempo perdido, con la ausencia de su última bebé, Cattleya.