Anuel AA da señales de vida luego de ser operado de emergencia

Ha pasado casi un mes desde que el puertorriqueño Anuel AA informó a sus seguidores que había sido operado tras combatirse "entre la vida y la muerte", por lo que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente de emergencia, por razones aún desconocidas. Sin embargo, el público alega que podría tratarse de una apendicitis por la urgencia de la operación y por lo larga que ha sido su recuperación.

“Me operaron anoche de emergencia. Solo Dios sabe el por qué de las cosas, fue cuestión de vida o muerte. No puedo seguir trabajando ahora mismo, gracias a Dios estoy vivo, eso es lo único que me importa. Rompecorazones iba a salir en 2 semanas, pero ya no (pospuesto hasta nuevo aviso, les doy la fecha rápido, que sepa que va a pasar conmigo)”, escribió el trapero.

Desde entonces, ha sido su equipo el que se ha encargado de todos los compromisos que tenía y de mover sus redes sociales. Pese a que su álbum 'Rompecorazones' no ha podido ver luz a raíz de sus complicaciones de salud, el artista tenía otros compromisos que debía cumplir, como por ejemplo, el estreno de un tema junto al DJ y productor estadounidense, Marshmello.

Fue precisamente esa canción la que recientemente puso de nuevo en la palestra musical al boricua. 'Alcohol' tiene por nombre el trabajo musical en el que colabora el trapero con Marshmello, un pegajoso tema que habla de un noche de pasión y fiesta y que ya figura como una de las favoritas del álbum en el que también colaboran otros artistas como Young Miko, Nicky Jam, Fuerza Regida, entre otros.

"Baby tú te ves bien sexy hasta acabá' de levantar, te lo juro que tú estás más rica que toa' las demá'. No hay ninguna como tú, aunque hayan millone', baby, ma. Baby, tú te ves perfecta sin necesidad de operar", es parte de lo que se escucha en el nuevo sencillo que, también cuenta con un 'visualizer' en YouTube que supera las 500 mil reproducciones hasta el momento.

Por ahora, tocará esperar una nueva aparición oficial del cantante, mediante sus redes sociales continúan reinando los buenos deseos y las bendiciones de sus seguidores quienes aclaman su regreso y poder escuchar lo que tenía preparado con su nuevo álbum, el cual Anuel prometió sería todo un éxito.