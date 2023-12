Toma y dame: Organización Miss Earth Panamá le responde sin pelos en la lengua a Nicole Castillero

En Panamá la situación entre la organización Panameña Universal y la reina Nicole Castillero está color de hormiga brava, y es que, tras el comunicado lanzado por la candidata hace unos días en el cual se quejaba de no recibir ayuda de su equipo nacional para competir en la gala final del Miss Tierra 2023, que se está realizando este viernes 22 de diciembre en vivo y directo desde Vietnam, los directivos del concurso han rotó el silencio.

La situación comenzó cuando a través de su cuenta personal de Instagram Castillero compartió un video respondiendo a las miles de preguntas de los missologos panameños del por qué no estaba en la competencia internacional representado al país.

“A pesar de que me preparé desde hace 5 meses, desafortunadamente no pude viajar para representar a Panamá. A pesar de múltiples llamadas y mensajes a la organización, no obtuve una respuesta sobre la compra del pasaje, vestuario, itinerario y equipaje que necesitaría para representar a Panamá”, aseveró en el video la joven.

Igualmente, indicó que fue el 30 de noviembre que se le anunció su partida a la contienda ambiental, la cual rechazó por considerar que en 24 horas era imposible preparar un viaje para 23 días y al desconocer las políticas y documentación para las escalas a Vietnam.

Ante toda la polémica que se han desencadenado en las plataformas 2.0, la organización no dudo en responder a las declaraciones de Castillero con el siguiente mensaje. “No debemos ningún tipo de explicación a nadie, pues la organización durante años ha trabajado con el dinero de sus directores. No tenemos absolutamente nada que agregar al video en donde se nos expone como responsables de la no participación de nuestra reina en su certamen internacional”, aseguran.