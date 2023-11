¡Todo un semental! Manuel Turizo revela cuantas veces al día se autocomplace (+Video)

El cantante y compositor colombiano Manuel Turizo se ha convertido en un rostro muy popular del género urbano con su voz, estilo y atractivo físico ha logrado millones de seguidores y múltiples presentaciones por diversos países que lo obligan a llevar una vida personal de pareja algo solitaria.

Recientemente, el intérprete de “Quiéreme Mientras se Pueda” sostuvo una entrevista muy casual en la cual sin pelos en la lengua, habló como nunca antes de su intimidad y como por estar sumergido en su carrera tiene una vida sexual no muy activa.

En la conversación el presentador español David Broncano le pregunta sobre el número de relaciones sexuales que había tenido en los últimos 30 días, a lo que Turizo ni corto ni perezoso contesto “Bien poquitas, me he hecho mucho la paja, porque he viajado mucho”, respondió el artista de manera pícara y con una gran sonrisa.

Igualmente, el cantante de 23 años y que comparte el éxito “Copa Vacía” con su compatriota Shakira manifestó que aprovecha los momentos de tranquilidad en su casa para autocomplacerse en repetidas ocasiones. “He estado en los últimos 30 días, como 5 en mi casa y he estado tatatatata, eso sí, tiene que rendirte para el resto de días”, expresó sin filtro.

Como era esperar las declaraciones han despertado sonrisas entre sus fanáticas que no han dudado en expresar comentarios subidos de tono en las plataformas 2.0.