A Manuel Turizo se le subieron los humos y barrió el piso con sus fanáticos en pleno concierto (+Video)

El cantante colombiano Manuel Turizo, se encuentra de gira por los Estados Unidos con su gira "Tour 2000", en una de sus presentaciones en Miami, el artista se portó grosero con sus fanáticos al exigirles que dejaran de grabar la próxima canción que interpretaría. Lógicamente, muchos se opusieron pues una de las razones de ir a un concierto también es registrar los mejores momentos vividos en el lugar.

"Esta canción... ¡Guarden esos celulares y disfruten! Guarde todo el mundo el celular, rumbéatelo. Guarden su celular, guarda, guarda, guarda, guarda", fue lo primero que expresó el monteriano visiblemente molesto. Pese al reclamo de Turizo, los asistentes al concierto no dejaron de usar su dispositivo móvil, por lo que el galán del género urbano amenazó con suspender la presentación.

"La cantamos si guardan sino, no cantamos un carajo y me voy ya de aquí. Pana, si no guardas ese celular me voy ya mismo", aseveró el ganador del Global 200 Canción Latina del Año en los Billboard 2023. Al notar que nadie le haría caso, decidió bajarse de la tarima y dejar desconcertados a sus seguidores que planeaban disfrutar de la mejor noche junto a él.

El creador de contenido Dímelo King fue el encargado de difundir el bochornoso momento y por supuesto los internautas no tardaron en criticar fuertemente a Manuel. "La gente paga para que cante, no para que dé lecciones de vida", "Se le subió la fama, se ganó el premio y adiós humildad", "Gracias a esos celulares estás cobrando 6 cifras en las plataformas digitales", "Primero eso le sirve a él, y segundo con la boleta se pagan derechos a todo", "Que cumpla su misión de cantar, ahora pagan para que los regañen", es parte de lo que se lee en el Instagram.

Hasta el momento, el nacido en Montería, no se ha pronunciado al respecto, ni ha pedido la disculpa que muchos esperan después del desaire que cometió. Al contrario, continúa compartiendo material en sus redes sociales como si nada hubiera pasado y sigue anunciando sus próximos shows. ¿Prohibirán los celulares para sus otros conciertos?

El pasado 5 de octubre, el intérprete de "El Merengue", se llevó a casa el premio Global 200 Canción Latina del Año con su éxito "La Bachata". A través de sus redes sociales manifestó su alegría por haber recibido la prestigiosa estatuilla y agradeció a sus millones de seguidores por haberlo llevado a conseguir este triunfo.

Después de recibir su premio, el colombiano sorprendió a los asistentes al evento con la interpretación de su tema "El Merengue". El intérprete del género urbano apareció en el escenario acompañado de DJ Marshmello y levantó de sus asientos a varios de sus colegas que bailaron al ritmo del tema.