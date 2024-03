¿Siguiente concierto? La banda británica Coldplay estaría muy cerquita de Venezuela

Venezuela aún no se ha recuperado de las increíbles presentaciones que han realizado los tres primeros meses del año, los cantantes Luis Miguel, Maluma y recientemente Karol G. Y ya los rumores de una visita de la agrupación británica Coldplay, ha tomado mucha fuerza en las redes sociales, este domingo 24 de marzo, tras una publicación realizada por PROmontaje.

La organizadora de eventos que realizaron todo el escenario para el concierto que realizó la "Bichota" en el Estadio Monumental Simón Bolívar de la Rinconada, los días 22 y 23 marzo, compartieron una imagen en la cual se aprecia el escenario de la agrupación integrada por Chris Martin, Jonny Buckland, Guy Berryman, Will Champion y Phil Harvey, con el mensaje:

“¿Será que estamos preparados Venezuela?”, escribieron haciendo despertar la emoción en los criollos de ver y escuchar el talento del grupo rockero. En el 2023 la banda anunció que desde el 8 de junio hasta el 30 de agosto de este año, estarán llevando su “Music Of the Spheres World Tour” por varios países de Europa.

El rumor que está corriendo como pólvora en redes, hizo levantar un sinfín de comentarios en los internautas. “Esto sería un sueño”, “Si es con @promontaje estamos preparados”, “Dios mío este sueño se haga realidad”, “Ojalá se dé. Este es uno de mis conciertos anhelados”, son algunas de las opiniones.

“Paradise”, “Vive la vida”, ”Fix You”, “The Scientist”, “Hymn For thw Weekend”, “Something Just Like this”, son algunos de los éxitos de la banda.