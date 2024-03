Maluma toma una drástica decisión luego del nacimiento de su hija París

Exactamente a las 08:23 de la mañana del sábado 09 de marzo de 2024, el cantante colombiana Juan Luis Londoño, conocido como Maluma, se convirtió en padre por primera vez y le dio la bienvenida a la bebé que tuvo junto a la arquitecta Susana Gómez. Sin duda alguna, una noticia que revolucionó el internet, pues desde que el reggaetonero anunció que sería padre, los ojos estaban puestos encima de él y su relación.

Horas antes del anuncio oficial del artista, en redes sociales comenzó a correr una tierna fotografía en la que se aprecia a Londoño dándole un beso a su princesa. Lamentablemente, en la imagen no se aprecia con claridad el rostro de la bebé. Sin embargo, por lo poco que deja ver la imagen no cabe duda que, es una niña hermosa, además de chiquitita.

Tras el nacimiento, Londoño posteó unas hermosas imágenes junto a su bebé y su pareja. “El 9 de marzo a las 8:23 A.M. nació el amor de nuestras vidas Paris Londoño Gómez. Gracias a todos por sus mensajes de felicitación y por sus buenos deseos. Susana.. Amor: Gracias por cumplirme el sueño más grande de ser Padre, jamás olvidaré ese momento. Las amo”, escribió.

Reveladoras decisiones de Maluma

Disfrutando de su estreno como papá, el intérprete de “Felices los 4” reapareció en su cuenta de Instagram para enviarle un mensaje a todas esas personas que han estado al pendiente del bienestar de su familia. Además, hizo un anuncio que pone en juego su carrera y lo alejará temporalmente de la música.

“Familia... Este proceso de ser padre definitivamente es lo más especial y mágico que he vivido en mi vida. Nunca me voy a cansar de agradecerles por tantos mensajes de amor que nos dejan y llenan de energía bonita a Paris”, comenzó su escrito. En aras de no querer perderse el crecimiento de la bebé, Maluma decidió hacer un stop en sus trabajos.

“Es momento de disfrutar esta etapa porque como saben pasa volando. Hay muchos planes musicales y dejé todo listo para no parar de sorprenderlos, pero por ahora mirar la carita de mi hija es mi mayor felicidad”, puntualizó el cantante, quien por lo que comenta ya estaba preparado para la llegada de París y poder estar un tiempo en casa sin tener presencia en los charts musicales.