Osman Aray vuelve a soltar la sopa sobre el concierto de Karol G: "La sorpresa de la noche"

El presentador venezolano, Osman Aray, ha estado utilizando sus redes sociales para seguir y opinar sobre los dos conciertos que ofreció en el país la estrella colombiana Karol G. El residenciado desde hace años en Miami, Estados Unidos, ha escrito sobre cómo se manejan algunas situaciones en Venezuela.

“El punto es que mientras el país de debate en un destino político, se ve una Venezuela de celebración constante. Los problemas de la luz y varios métodos para echar gasolina. Es una cosa que muchas personas me preguntan y que no van a entender y ya no quiero explicar”, escribió en un post de Instagram, que levantó mucho debate en los comentarios.

Sin embargo, este domingo 24 de marzo de nuevo ha utilizado su perfil para compartir con sus más de 600 mil seguidores la presentación que realizó el dúo Servando y Florentino, con la conocida “Bichota” en el Monumental de la Rinconada, que ha hecho estallar las redes sociales.

“La gran sorpresa de la noche Servando y Florentino en el concierto de Karol G. Increíble la emoción. ¿Qué otro artista te hubiese gustavo ver en el concierto?”, escribió Aray junto a un clip de Florentino declarando su amor por la intérprete de “Provenza”.

En el audiovisual el hijo del cantante Ali Primera expresa su felicidad por haber salida a escena a cantar el tema “De sol a sol”, con la antioqueña que en los últimos años ha aumentado su popularidad por todo el mundo, con giras repletas de fanáticos que corean a todo pulmón sus temas.

“Te amo Karol, es impresionante como este público te amo y dio todo ese amor para ti, así como tú lo diste para Venezuela. Fue una locura vivir esta vaina, Venezuela no deja de sorprenderme”, manifestó el también actor.