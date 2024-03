Osman Aray se va en contra del concierto de Karol G en el Monumental (+Declaraciones)

Karol G es una de las cantantes latinas más reconocidas, con su talento, voz y fuerza escénica ha logrado conquistar a la industria musical y acumular millones de seguidores por todo el mundo, entre ellos venezolanos que disfrutaron este viernes 22 de marzo de un apoteósico concierto en el Estadio Monumental Simón Bolívar de la Rinconada.

La conocida “Bichota” que este año se alzó con el Grammy como Mejor álbum de Música Urbana, derrochó puro talento en el recinto deportivo interpretando sus más grande éxitos como “Punto G”, “Bichota”, “200 Copas”, “Provenza”, entre otros. Sin embargo, parece que el show no agrado al periodista y productor venezolano Osman Aray, quien en su cuenta personal de Instagram no dudo en soltar la lengua.

El expresentador de programa de Venevisión “¡Sálvase quien pueda!”, comenzó el texto alegando que celebra la visita de artistas a Venezuela, pero, que no entiende como en un momento de tanto debate los criollos se vuelcan a las calles para un concierto, que estuvo repleto de punta a punta.

“Los problemas con la luz, sin insumos, es de las ciudades más costosas, entonces me pregunto ¿Cómo la gente tiene dinero, de dónde todo el mundo saca el dinero?. No logró entender y no lo quiero explicar más”, escribió Aray.

La publicación levantó un sinfín de comentarios en internauta que se encargaron de darle su parado para aclarar la situación. “Los venezolanos que decidimos quedarnos y apostar por nuestro país, también tenemos que vivir, que vengan artistas de talla mundial, hay entradas desde $20. Es una diversión que se ajusta al bolsillo”, escribió una usuaria.

“Cada quien tiene el derecho de entretenerse y pagar la entrada, tenemos los mismos derechos que los que están afuera del país, debemos dejar de ser mezquinos”, opinó otra internauta.

Lo cierto es que el espectáculo de la cantante que está noche ofrecerá la segunda función, quedará marcado como uno de los más grandes e importantes del país en los últimos años.