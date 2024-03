¿Se le subieron los humos? Novia de Anuel AA maltrató a una fanática del cantante (+Video)

Mientras su hija cumplía su primer año de vida, el reggaetonero Anuel AA se fue a disfrutar de un exquisito día de playa en Miami junto a su novia, la venezolana Laury Saavedra. En un video difundido en redes sociales, se le ve al boricua a orillar de mar gozando de una velada romántica junto a su novia, quien en las últimas horas ha sido fuertemente criticada por su mal comportamiento.

Tal parece que Saavedra tiene los humos por los cielos y en lugar de ser amable, trató de manera prepotente a una fanática que se acercó para fotografiarse con ellos, aprovechando que el artista estaba sin su equipo de seguridad. Aunque la joven fue respetuosa y preguntó si era posible lograr la foto, con una rotundo “NO” moviendo su dedo, Laury la sacudió del lugar.

Además, el intérprete de “Verte ir” no se molestó, pero sí se vio algo incómodo y prefirió ignorar a su admiradora, todo lo contrario, a la actitud de la venezolana. Es la primera vez que se le ve a Saavedra con este comportamiento, pues en sus constantes apariciones públicas con el cantante se ha mostrado muy sonriente y agradable con quienes se le acercan.

Las redes no la perdonaron

No era para menos que la actitud de la modelo despertara fuertes comentarios en su contra, pues los internautas no comparten lo sucedido. “Una mujer que agarraba autobús y ahora le piden un autógrafo y se cree Madonna”, “Y acaso ella es famosa, de cuando acá esa creída”, “Es que sin filtros no le gustan las fotos”, “Falta de humildad esa payasa”, “Y ahora qué se cree el transformador”, se lee en las plataformas digitales.

Sin embargo, muchos defendieron la idea de que la pareja merece su privacidad y que las figuras públicas son eso en eventos y conciertos, pues de resto son personas normales que buscan disfrutar de paseos como los hacen cualquier persona.

Dudas por su aspecto físico

Desde que el pasado 4 de julio de 2023, Emmanuel Gazmey (Anuel AA) anunciara que mantenía una relación con la venezolana, muchas fueron las críticas que recibió la mujer a quien han acusado de aprovechadora y peor aún, de ser transexual, pues en diferentes fotos los seguidores han “detectado” ciertos detalles que, a su juicio, confirman su teoría.

De hecho, el reggaetonero Arcángel les dio fuerzas a estos rumores cuando en una de sus tiraeras insinuó que, su rival estaba en una relación con un hombre. “De Puerto Rico a Alcatraz, la jeva tuya hay que mandársela al cirujano pa’tras. Y la ética que tú ronca’ en canciones ¿dónde está? Ah verdad, ‘ta chingando con la perla esa infectá’. Uh, te vas pal’ ataúd, tu mujer tiene cara de que lo tiene más grande que tú”, dijo ‘La Maravilla’ en el tema “El Narcan”.