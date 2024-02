¿Se avergüenza de su show? De esta manera Usher deja en el olvido su presentación en el Super Bowl 2024

Han pasado varias horas desde que el cantante estadounidense Usher se presentara en el medio tiempo del Super Bowl 2024 y todavía su espectáculo sigue dando de qué hablar, sin embargo, para desgracia del rapero, lo que se dice en redes sociales no es lo que él esperaba luego de trabajar tanto por resumir en trece minutos sus 30 años de carrera, pues el público lo perfila como uno de los peores shows de este evento.

A pesar de que el artista lo dejó todo en el escenario y tuvo como invitada a Alicia Keys con quien interpretó “My Boo”, no logró llenar las expectativas de un exigente público que viene de disfrutar de electrizantes funciones como la de Katy Perry, Lady Gaga, Jennifer López y Shakira, Rihanna, entre otros. En las redes sociales, se comenta que el tejano pasó sin pena ni gloria por la final de la NFL y no complació a los espectadores con un número de altura como en otras ocasiones se le ha visto dar, pues no es en vano que es uno de los mejores raperos de la historia.

El pequeño concierto desinfló a los fanáticos y comenzaron a llover las críticas para el cantante, pues a juicio de los cibernautas, fue "insípido" y "decepcionante", y muchos resaltan que debió haber invitado a su amigo Justin Bieber como se venía comentando desde hace días. Hasta el momento se desconoce las razones por la que el intérprete de "Baby" no acompañó al estadounidense, con quien ha logrado una hermosa relación de amistad desde el año 2010.

Ahora bien, el silencio del cantante de “Hey Daddy” en sus plataformas digitales ha llamado la atención de sus seguidores, siendo que, una oportunidad tan grande como la de actuar en el halftime show de la liga no puede pasar por debajo de la mesa. A diferencia de otros personajes que se han subido al mismo escenario, el rapero ha decidido no publicar nadie sobre su noche del 11 de febrero y en las últimas horas únicamente ha estado promocionando su nuevo álbum “Comming Home”.

Puede que sea cuestión de horas para que el nacido en Dallas se pronuncie sobre lo que le dio al público que se encontraba atento a la final de este campeonato que dejó como ganador al equipo de Kansas City Chiefs. Probablemente, Usher se esté recuperando de esta linda experiencia que le ha dado la vida y encontrará el momento perfecto para hablar sobre ello.