¡Se acerca el momento! De esta manera Usher llegó al Allegiant Stadium para su actuación en el Super Bowl (+Video)

Las emociones siguen a flor de piel y a escasos minutos de haber comenzado el partido entre los Kansas City Chiefs y los San Francisco 49ers, el cantante estadounidense Usher ya se encuentra en el Allegiant Stadium de Las Vegas para concentrarse en lo que será su espectáculo en el medio tiempo del partido, acontecimiento que ha tenido ansiosos a sus fanáticos.

Vestido de negro y muy sonriente, arribó al lugar el intérprete de “Yeah!”, quien ofrecerá trece minutos de talento, rap y energía como solo él sabe hacerlo. Además, estará acompañado por la estadounidense Alicia Keys, con la que grabó en el 2004 un tema llamado “My Boo”. Asimismo, se presume que Justin Bieber podría tener una participación especial junto a él, lo que aún no se ha confirmado.

Cabe resaltar que, este es el escenario perfecto para que el rapero ratifique que es el rey del género y haga honor a sus treinta años de carrera, es por ello que, el no cobrar dinero por su pequeño concierto no es un problema para él. Esto se debe a que la NFL no le da parte de sus ganancias a los artistas que le dan vida al “halftime” porque considera que es para ellos una oportunidad de mostrar una vez más de qué están hechos.

Esto mismo sucederá con "Terry" quien buscará ratificar porqué ha sido uno de los raperos más respetados de la industria a lo largo de estos años de trayectoria. Esto ha sucedido con todos los artistas que se han presentado en tan respetado plató y por nombrar algunos tenemos a: Michael Jackson, Gloria Estefan, Bruno Mars, Lady Gaga, Beyoncé, Madonna, Justin Timberlake, Maroon 5, Jennifer López, Shakira, J Balvin y Rihanna.