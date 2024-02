Revelan el nombre de la mujer con la que Usher se reencontrará en el Super Bowl 20 años después

La noche de este 11 de febrero el medio tiempo de la final del Super Bowl 2024 se llenará de hip hop y todo el talento del cantante estadounidense Usher, quien promete ofrecer a los espectadores unos trece minutos de buena música y sensualidad, motivo de sobra para que los fanáticos estén atentos al halftime show.

Mucho se ha hablado de su presentación y de lo que traerá para este evento tan especial y así lograr estar a la altura de los anteriores espectáculos, incluyendo la aparición de Rihanna en el año 2023. Y a horas de que haga acto de presencia en el Allegiant Stadium se conoció que será Alicia Keys quien lo acompañe en una parte de su número.

Así lo informó el portal de noticias TMZ donde reseñaron que, el compositor y su colega unirán fuerzas y deleitarán al público con sus matices. Esto desmonta las especulaciones que apuntaban a una posible visita en el escenario del canadiense Justin Bieber.

En este show con el que Usher homenajeará a sus 30 años de carrera y buscará subirse al trono como el rey del R&B, Keys le cae como anillo al dedo para recordar aquel éxito que lanzaron en el año 2004 llamado "My Boo", canción que forma parte del álbum "Confessions" de la neoyorquina.

Cabe destacar que, el intérprete de "His Mistakes" lanzó recientemente su álbum titulado "Coming Home", un trabajo que llega después de ocho años de su último disco en solitario. Este proyecto discográfico cuenta con un total de 20 temas y como a modo de anticipo, el artista publicó el track list en el que se ven canciones como: "Standing Next To You (Remix)", "Good Good" y "Risk".