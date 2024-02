¿Sabía lo que venía? Justin Bieber no quiso actuar junto a Usher en el Super Bowl 2024

La presentación del rapero Usher en el Super Bowl 2024, fue una de la que más expectativas generó debido a que el artista prometió ofrecer un show de altura y resumir en trece minutos 30 años de carrera que lo han llevado a ser uno de los artistas del R&B más importantes de la industria.

Al conocerse que Alicia Keys lo acompañaría para interpretar el tema que tienen juntos llamado "My Boo" y fue grabado en el año 2004, varios medios de comunicación reseñaron que era posible que, Justin Bieber también hiciera acto de presencia al lado de su gran amigo y quien sería como un padrino para él en la música.

Es de conocimiento público que el cantante de 45 años y él canadiense mantienen una linda relación de amistad desde hace muchos años, siendo Usher quien impulsó a Bieber a salir de las calles de Toronto y comenzar a escribir una página en el mundo del entretenimiento hasta lograr ser uno de los intérpretes más importantes del pop.

En el año 2016, la voz de "Yeah!" habló de cómo se convirtió en un mentor para Justin y cómo fue su consejero cuando fue detenido. "Es como un hijo para mí, así que no necesariamente siento que sea un negocio, ¿sabes lo que estoy diciendo? Siento que estoy hablando con alguien que ha tenido dificultades”, explicó.

Precisamente por la estrecha amistad que mantienen y por haberle puesto la voz al tema "Somebody To Love" en el 2010, todos pensaban que el canadiense se sumaría a la lista de invitados del rapero y no fue así. Aunque sí asistió al Allegiant Stadium con su esposa Hailey, el joven prefirió mirar los toros desde la barrera y apreciar la presentación de su gran amigo.

El pequeño concierto desinfló a los fanáticos y comenzaron a llover las críticas para el cantante, pues a juicio de los cibernautas, fue "insípido" y "decepcionante", por lo que destacan la ausencia de Justin y aseguran que eso le hubiera dado un plus al show. Hasta el momento se desconoce las razones por la que el intérprete de "Baby" no acompañó al estadounidense, pero todo podría deberse a la pausa que ha hecho en su carrera debido a los múltiples problemas personales que ha presentado desde hace varios años.