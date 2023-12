¿Qué pasó con el concierto de Romeo Santos en Caracas? El artista lo explica todo (+Video)

Lo que figuraba como un espectáculo inolvidable, terminó siendo un mal sabor de boca para las más de 15 mil personas que asistieron la noche de este domingo 10 de diciembre a la Base Aérea de La Carlota, para presenciar en vivo al bachatero Romeo Santos, quien tenía nueve años sin pisar Venezuela. El evento abrió sus puertas a eso de las tres de la tarde, mientras que el primer artista estaba pautado para las siete de la noche, lo cual no fue así.

El telonero Alex Laar tocó tarima a las nueve de la noche, causando preocupación entre los fanáticos quienes se preguntaban a qué hora vendría presentándose el estadounidense. Sin empezar a la hora acordada, ningún representante de la productora informaba lo que estaba pasando, pese a que se estaba acercando la medianoche. Pasadas las doce de la noche, los animadores anunciaron que, el artista ya se encontraba en el territorio, pero... ¡Había un problema!

El avión con los equipos del cantante sufrió un percance y aún no estaba en Venezuela, por lo que pasaría mucho tiempo más para que el espectáculo empezara. De acuerdo a un reciente comunicado de la empresa, el vuelo desde Aruba tuvo que seguir una ruta indirecta y llegar primero a República Dominicana, donde le hicieron una revisión exhaustiva que retrasó todo, provocando que aproximadamente a las 02:30 de la mañana, llegaran a La Carlota y comenzara la instalación.

Finalmente a las cuatro de la mañana se subió en el escenario Romeo, quien fue muy bien recibido por sus seguidores pese al cansancio y la molestia. Antes de continuar con su concierto, el intérprete de "Eres mía" hizo una pausa para explicar lo sucedido. Sin pelos en la lengua, le echó la culpa a la productora que organizó el evento, alegando que fueron unos "iresponsables" por hacerlos esperar, tal como sucedió la madrugada del 10 de diciembre en Aruba.

¿Qué dijo ante la situación?

"Una situación involucra a la misma empresa que organizó este evento, una irresponsabilidad y una falta de respeto hacia ustedes el público". "Yo llevo 26 años de trayectoria, pueden googlear, pueden documentarse, pueden informarse los que no conocen; nunca le he faltado el respeto a mi público. Nunca he cancelado un show. Fue sencillamente culpable la empresa que organizó el evento", agregó el bachatero.

Aunque muchos piensen que la productora de la que habla 'El Rey de la Bachata' es Panteras Entertainment, la encargada por Venezuela de desarrollar el montaje, todo parece indicar que se trata de Mas Q Live, una empresa que habría servido de puente entre Venezuela y el cantante, así como sucede en el caso de diferentes artistas. Resulta que, dicha casa productora también formó parte de la organización del evento que tuvo lugar en el Harbor Arena.

El evento en La Carlota siguió con normalidad y en cada oportunidad que tenía, Santos agradecía a su público por esperarlo y apoyarlo hasta el final. Un recorrido por sus canciones con Aventura y sus éxitos acumulados a lo largo de su carrera como solista, adornaron un recital que terminó a las 05:50 de la mañana.