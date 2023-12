Una fórmula fallida: El madrugonazo de Romeo Santos que desinfló a La Carlota (+Video)

En el mes de octubre, la productora Panteras Entertainment anunció su debut en el mundo de los espectáculos con el show del imponente artista, Romeo Santos, esperado por sus fanáticos por casi diez años, desde su última vez en el país. La primera preventa de las entradas dejó un buen sabor de boca al figurar como todo un éxito. La espera desesperaba, y ya los seguidores del estadounidense contaban ansiosos los días para escuchar temas como "Eres mía", "Hilito" y "Sólo conmigo".

Sin embargo, este domingo 10 de diciembre cuando por fin 'El Rey de la Bachata' inundaría la Base Aérea de La Carlota, en Caracas, de sus más grandes éxitos, la desilusión se apoderó de una fanaticada que desde las 3 de la tarde hizo acto de presencia en el recinto capitalino.

Después de dos horas de haberse bajado de tarima el único telonero, los animadores del evento dieron la cara por la productora y explicaron que, el artista apenas llegaba al país, pasadas las 12 de la noche, mucho tiempo después de lo acordado, comenzando con las faltas de respeto a los asistentes. Posterior a ello, dieron a conocer que el equipo técnico del intérprete estaba ausente debido a un "percance" ocurrido con el vuelo. Sin embargo, ya estaba en camino al país, presuntamente desde Aruba, donde fue el último concierto del bachatero antes de su visita a Caracas.

La contradictoria versión de Panteras Entertainment comenzaba a desesperar aún más a los seguidores de Santos, pues eran las 02:30 de la mañana y aún no se veía ni a un técnico ajustando un cable, por lo que las esperanzas de ver al cantante disminuían. Muchos rumores apuntaban que sería a las 04:00 de la mañana cuando Romeo le diera rienda suelta a su espectáculo como parte de su tour "Fórmula Vol. 3". Los ánimos estaban caldeados en el lugar y mientras algunos dormían, otros gritaban palabras como: "¡Fuera!" y "¡Fraude!".

Tal cual como lo comentado, así fue. Exactamente cuando faltaban dos horas para que aclarara el cielo, sonó en La Carlota el primer tema del estadounidense titulado "El pañuelo". Pese al cansancio y la evidente molestia de algunos, Santos fue bien recibido por los asistentes quienes desde ese momento comenzaron a cantar a todo pulmón.

En medio del show, el bachatero decidió explicar lo sucedido y sin pelos en la lengua culpó a la organizadora del evento, pues ellos mismos produjeron su show en Aruba el 9 de diciembre, en el cual pasó exactamente lo mismo y se subió a tarima a la misma hora. "Una situación involucra a la misma empresa que organizó este evento, una irresponsabilidad y una falta de respeto hacia ustedes el público".

"Yo llevo 26 años de trayectoria, pueden googlear, pueden documentarse, pueden informarse los que no conocen; nunca le he faltado el respeto a mi público. Nunca he cancelado un show. Fue sencillamente culpable la empresa que organizó el evento", agregó el bachatero. Finalmente, Santos continuó con su repertorio en un espectáculo que finalizó a las 05:50 de la mañana.