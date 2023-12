¿Problemas con la justicia de Estados Unidos? Lo que se sabe sobre las dificultades del cantante Ricardo Montaner

Desde inicios de este 2023 el cantante Ricardo Montaner ha estado enfrentado fuertes rumores de que atraviesa un mal momento económico, las especulaciones comenzaron cuando salió a la luz pública que según por la caída de sus finanzas tuvo que cerrar su restaurante en la ciudad del sol Miami.

De acuerdo con el revelado en el programa de televisión Chisme No Like, el intérprete de “Bésame la boca” no pudo seguir costeando los gastos para mantener su local a flote, entre ellos, el pago para los salarios de sus empleados que son muchos.

“Montaner cierra su bar por deuda a los empleados. Socios del espectáculo se informó que el famoso restaurante Café Ragazzi propiedad del cantante que se encuentra en Miami, especializado en cocina italiana y considerado como uno de los favoritos”, expresaron en mayo los presentadores del show.

Recientemente, el tercer hijo del artista, Ricky Montaner estuvo de visita en México, donde ofreció una rueda de prensa y medios de comunicación no dudaron en preguntar de todo para aclarar la duda del supuesto problema con la justicia de Miami, por el pago de impuestos.

“Me parece tan ridículo la forma en lo que dice la gente. Mi papá ha sido un tipo, que, si yo he sembrado, yo no tengo problemas económicos, es una persona que tiene 40 años dedicándose a esto y no los tienen como dicen”, aseveró su el joven de 33 años.

Igualmente, Ricky aprovecho para abordar otro fuerte rumor de la prensa, sobre que Ricardo había dejado Estados Unidos por los problemas económicos y se había residenciado en República Dominicana.

“Mis padres viajan regularmente a la isla para tener una vida más tranquila y en donde tienen una propiedad. Ellos tienen una propiedad desde hace algunos años en Semaná y se ha convertido en el lugar predilecto para pasar las festividades navideñas y fin de año”, indicó.