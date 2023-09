Ricardo Montaner explicó cómo la política venezolana lo separó de su padre (+Video)

La llegada a Venezuela del cantante argentino, Ricardo Montaner, ha causado controversia pues tal como le dijo el zuliano, Omar Enrique, "la lengua es el castigo del cuerpo", después de recordar la vez en la que Montaner aseguró que no pisaría el país mientras Nicolás Maduro estuviera al mando del gobierno.

"La lengua es el castigo del cuerpo y nunca digas de esta agua no beberé. Bienvenido Ricardo Montaner, Venezuela es el mejor país del mundo mundial (...) Usted lo que habló es paj*", aseveró el cantante, quien además rechazó que el argentino "haya puesto mal la imagen del país".

Ahora, 'El Príncipe del Merengue' sacó a colación una entrevista que tuvo Ricardo con el periodista mexicano Jorge Ramos, en la que el intérprete de "Tan enamorados" confesaba que la relación con su padre se había fracturado por sus diferentes criterios políticos y le había prometido que no hablaría mal del fallecido expresidente de Venezuela, Hugo Chávez Frías.

"Antes de que papá partiera, remendé de alguna manera, no el tiempo, pero sí la relación. Corrí a Maracaibo, Venezuela, y traté de estar mucho tiempo con él. Nunca más hablamos de política. La tarde antes de papá partir me dijo: 'Te voy a pedir algo. No hables mal del presidente Chávez', y le dije 'Ok, papá'. Y me dejó ese compromiso", se escucha en el video publicado por Omar Enrique.

Asimismo, el nacionalizado en Venezuela indicó que estuvo separado de su progenitor unos cuatro años, fracturas que provocaron sus ideas políticas, pues su padre era el mejor amigo de Chávez, situación con la que él no estaba de acuerdo por mantener una posición contraria al gobierno que manejaba el político.

Recordemos que, Montaner siempre ha mostrado su rechazo al anterior mandato que tenía Venezuela, y ha hecho lo mismo con el actual. En el 2019 formó parte del concierto Venezuela Aid Live organizado por la derecha venezolana, en el que solicitaban una ayuda humanitaria para la nación.