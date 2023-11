Ricardo Montaner toma una radical decisión y deja sin aliento a sus fanáticos

“La Gloria de Dios”, “Bésame”, “La cima del cielo” y “Tan enamorados” son algunas de las canciones que han catapultado la fama del cantante argentino nacionalizado en Venezuela, Ricardo Montaner, quien lleva más de 30 años activo en la música cosechando éxitos y recorriendo el mundo con su romanticismo. Han sido tantos años trabajando fuertemente por su familia que, recientemente pensando en ellos tomó una decisión que probablemente sea una de las más difíciles que ha tenido que tomar en su carrera.

El artista de 66 años se encuentra de gira por Latinoamérica y en su última presentación en Costa Rica, informó de su retiro indefinido pues aseguró que quiere comenzar a disfrutar de los suyos, estar más tiempo con su familia y retomar algunas actividades que ha tenido que postergar por sus compromisos laborales.

“Estoy de gira desde hace más de 30 años, no he parado ni un solo año y creo que ya es hora de que me dedique a escribir, a grabar, a sembrar flores, abrazar a mis nietos, a verlos crecer y a no perderme de nada”, expresó ante más de 10 mil personas que se dieron cita en su show en el mencionado país.

Hasta ahora el artista lo ha manejado como “una pausa en su carrera”, pero todo apunta a que su regreso no será pronto, pues en su discurso aseguró que: “No sé cuándo volveré”. Tras estas declaraciones, las reacciones de los usuarios en redes sociales no se han hecho esperar y, a pesar de que todavía no hace oficial su retiro, le han pedido que no se olvide de ellos y le prometa que en algún punto retomará su carrera.

Aunque se retire de la música, se desconoce si el cantante de “Me va a extrañar” continuará con su faceta como empresario, pero ya es un hecho que la serie “Los Montaner” volverá a las pantallas, tal como lo anunció la productora Ntertain Studios, dicha producción será distribuida por la plataforma de Disney, la cual ha sido la casa de este proyecto desde que inició. Asimismo, se conoció que Televisa Univisión adquirió los derechos de distribución en Estados Unidos de esta serie que cuenta cómo es el día a día de la familia que tiene Ricardo junto a su esposa, sus hijos Ricky, Mau y Evaluna, y también incluyendo a su yerno, el colombiano Camilo.

La carrera de Ricardo Montaner comenzó en los años 70, cuando a los 16 años se unió como baterista a una banda de rock en Maracaibo, Venezuela. Su primera oportunidad como cantante surgió por casualidad, y a los 17 años, ya bajo el nombre artístico de Ricardo Montaner, empezó a explorar su talento vocal en eventos familiares y festivales.

A lo largo de su trayectoria, el artista vendió más de 25 millones de discos, con el pico de su popularidad entre los años 1980 y 1990. También participó en varios eventos benéficos y programas de TV, aportando también como compositor en bandas sonoras y telenovelas.