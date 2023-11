Hijo de Ricardo Montaner hace fuertes confesiones sobre su cuñado Camilo Echeverry (+Video)

Si hay una familia que ha sabido ganarse el cariño del público esa es la de Ricardo Montaner y su esposa Marlene Rodríguez, quienes tuvieron a Mau, Ricky y Evaluna, completando un hogar de cinco que siempre profesa la unión y el amor. Su historia ha sido una montaña rusa, por lo que la plataforma de Disney se interesó en ellos y les propuso realizar un reality que mostrara su día a día, oferta a la que no pudieron negarse y finalmente el producto vio luz en el año 2022.

Sin embargo, no siempre ha sido miel sobre hojuelas, la llegada de un sexto integrante que logró metérselos a todos muy rápido en el bolsillo, no fue del agrado de Mau, el segundo hijo del cantante de "La Gloria de Dios". Y es que, recientemente, el reggaetonero admitió que Camilo Echeverry, el esposo de su hermana, le generó una serie de malas emociones que al principio no pudo controlar.

Durante una conversación con el monteriano en su podcast "The Why Project", Montaner dijo que había sentido celos y un poco de envidia por el éxito que estaba alcanzando el intérprete de "Tutu", y la bonita relación que estaba forjando con Ricardo y Marlene. "En mi corazón empezaron a pasar cosas que gracias a Dios hoy yo puedo conversar, pero que por mucho tiempo me estaba comiendo por dentro y fue en el momento en el que a ti te empezó a ir espectacular, que yo sentía unos celos inmensos por lo que te estaba sucediendo, porque yo veía que tú crecías y que yo, este pana tuyo, que poco a poco hizo todo esto contigo, se quedaba atrás", confesó Mau.

Dejando totalmente frío a Echeverry, el artista continuó: "También por estar tan cerquita y por tenerte en mi familia, me hizo a mí leña y me empecé a mentir, también incluso a pensar que tú habías sido mal agradecido conmigo, porque es que yo buscaba justificar que tú eras el malo de la película". En su instrospección, la voz de "Desconocidos" se arrepintió de su actitud. "Debería haberme alegrado por tus logros, ya que estabas enfocado en impactar positivamente la vida de las personas. En lugar de eso, pude haber sido un obstáculo significativo en tu vida y en el proyecto que estabas construyendo".

El romance entre Camilo y Evaluna inició en el 2014, luego de que la hija menor de Ricardo Montaner le enviara un mensaje por X. En 2015 oficializaron su relación y se volvieron inseparables. Para febrero del 2020 se casaron en una ceremonia en Miami, rodeado de familiares y amigos. “Camilo y Evaluna. Para siempre. ¡La tribu está completa!”, escribía en ese entonces el cantante en su Instagram. Dos años después se convirtieron en padres de una hermosa niña llamada Índigo.