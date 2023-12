¡Pica y se extiende! Carolina Tejera vuelve a darle con el tobo a Marko Música (+Video)

Las redes sociales están color de hormiga brava, tras las fuertes declaraciones que ha realizado la actriz venezolana Carolina Tejera contra el humorista Marko Música, y es que, durante una entrevista para el podcast de “Luego de la pausa” de Gustavo Campos, Tejera reveló sin pelos en la lengua que el show del también venezolano en el Arena Kaseya Center de Miami, fue una “Farsa”.

“De verdad tú me vas a convencer a mí que el mejor mediante venezolano en Estados Unidos es el ser este, que supuestamente llenó el Arena Kaseya Center cuando es mentira. Regalaron ya no sé cuantas entradas. Por favor, no seamos hipócritas y mentirosas. El mejor comediante venezolano actualmente es George Harris”, expresó muy acida Tejera.

Tras esas primeras declaraciones realizadas el fin de semana la situación se ha tornado muy fuerte en las redes sociales, artistas y comediantes de todos lados han salido en defensa de Marko alegando que es un excelente profesional del humor.

En este sentido, la también modelo recordada por su papel de Eva Ganados en la novela “Gata Salvaje” fue invitada especial al show de Univisión, Siéntese quien pueda, en el cual de nuevo arremetió contra el también cantante.

“Fueron solo seis mil personas lo demás lo taparon con cortinas y telas. Había gente que me decía que Carolina todo esto es una burla. Nosotros como venezolanos debemos dar el ejemplo y dejar de estar mintiendo, por eso nuestro país no avanza”, aseveró.

Durante la conversación Carolina también compartió el por qué no considera a Marko como un buen humorista, a pesar de ser uno de los más populares actualmente en Miami, donde reside con su familia y tener más de 3 millones de seguidores en su cuenta personal de Instagram.

“Un comediante profesional es otra cosa, hay muchas cosas que no se ven. Otro punto importante el tema de la mujer, hasta cuando tenemos que aceptar que se burlen todo el tiempo del “sugar daddy”, a mi no me da risa. El doble sentido de su comedia se perdió, ya es una grosería y directo al grano”, indicó.