¡Bájale dos! Carolina Tejera vuelve a desbordar veneno en contra de otro famoso venezolano

Una vez más Carolina Tejera vuelve a ser noticia y no por nada profesional, pues tal como lo ha hecho en los últimos meses, la actriz venezolana botó pestes en contra de otro artista venezolano, y en este caso el chaparrón de agua fue para el comediante Marco Pérez, mejor conocido en las redes sociales como Marko Música.

En una entrevista con Gustavo Campos para su podcast 'Luego de la pausa', manifestó su rechazo al declarado 'sold out' que tuvo el criollo en su más reciente show en el Arena Kaseya Center de Miami, función que anunciaron estuvo agotada y no "cabía ni un alma". Tejera aseguró que engañaron a las personas, pues las entradas no fueron vendidas en su totalidad, y la mayoría fueron boletos regalados.

“De verdad tú me vas a convencer a mí que el mejor comediante venezolano en Estados Unidos es el ser este, que supuestamente llenó el Arena Kaseya Center cuando es mentira. Regalaron yo no sé cuántas entradas. Por favor, no seamos hipócritas y mentirosos ¿Cómo van a poner que fue un sold out? No huno ningún sold out”, expresó Tejera.

Entre tanto, dijo: "O sea nos van a convencer de que es el mejor comediante cuando nosotros como venezolanos sabemos que el mejor comediante actualmente es George Harris (...) Ya varias personas amigas mías que lo han intentado producir me han dicho: 'está hecho un vómito de perro' (Marko)", destacó la también modelo de 47 años.

No es la primera vez en este año que Carolina da de qué hablar por hablar mal de sus colegas. En septiembre estuvo como invitada en el podcast de Destino Tolk en el cual botó veneno por la boca contra varios artistas, entre ellos la primera actriz Lupita Ferrer. “Osea de verdad tu me estás diciendo que una Lupita Ferrer está a punto de agarrar un uber ya que no tiene donde caerse muerta, ese cuento no me lo creó yo. Hay que ser honesta, no me lo creo”, indicó.

Al mismo tiempo, expresó fuertes palabras contra la actriz Norkys Batista alegando que está en Venezuela por tener una posición política vinculada al gobierno del presidente fallecido Hugo Rafael Chávez Frías. “Ella es declarada chavista toda la vida, de ella que te puedes esperar tú que la conoces. Ella ama estar en Venezuela, ella es una de las que dice que en Venezuela todo se arregló y que esta perfecto, pero esta aquí. Entonces ¿Qué haces aquí en Estados Unidos si todo se arregló? Que rico restregarle a los de allá lo bien que se vive aquí, es ser bien cara de palo para ir a Venezuela y decir yo gano mil dólares” indicó.