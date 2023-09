¡Expone su rabia! Carolina Tejera indignada, lanza fuego contra artistas que vuelven a trabajar en Venezuela

La actriz venezolana residenciada en Estados Unidos Carolina Tejera, continúa demostrando que es una mujer sin filtros y sin pelos en la lengua para decir lo que piensa y siente sobre los artistas que en este 2023 han regresado a Venezuela a trabajar en producciones.

Hace varios meses utilizó sus redes sociales para soltar sapos y culebras contra la nueva producción venezolana “Dramáticas”, alegando que es una completa “Falsedad” trabajar en el país cuando a su juicio, la nación tiene una terrible posición en pobreza y desigualdad.

Luego de esas primeras declaraciones se generó una fuerte controversia en las redes sociales, que hasta el mismismo productor de la nueva teleserie y CEO de HispanosMedios, Daniel Ferrer Cubillán, salió en su defensa y le dio su parado.

“Saludos @carolinatejera más allá de cualquier escenario o postura política, los actores y técnicos, equipo de producción sin casi 100 personas directas o indirectas involucradas en Dramáticas tienen salarios decentes y garantizada su comida con esta iniciativa”, indicó Cubillán.

El hecho es que recientemente la antagonista de la recordada novela “Gata Salvaje” en su papel de Eva Ganados, estuvo como invitada en el podcast de Destino Tolk en el cual botó veneno por la boca contra varios artistas, entre ellos la primera actriz Lupita Ferrer.

“Osea de verdad tu me estás diciendo que una Lupita Ferrer está a punto de agarrar un uber ya que no tiene donde caerse muerta, ese cuento no me lo creó yo. Hay que ser honesta, no me lo creo”, indicó.

Al mismo tiempo, expresó fuertes palabras contra la actriz Norkys Batista alegando que está en Venezuela por tener una posición política vinculada al gobierno del presidente fallecido Hugo Rafael Chávez Frías.

“Ella es declarada chavista toda la vida, de ella que te puedes esperar tú que la conoces. Ella ama estar en Venezuela, ella es una de las que dice que en Venezuela todo se arregló y que esta perfecto, pero esta aquí. Entonces ¿Qué haces aquí en Estados Unidos si todo se arregló? Que rico restregarle a los de allá lo bien que se vive aquí, es ser bien cara de palo para ir a Venezuela y decir yo gano mil dólares” indicó.

Hasta el momento no Norkys y Lupita Ferrer se han pronunciado ante las fuertes palabras de la Tejera de 46 años.